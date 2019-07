Hannover

Masern breiten sich in Niedersachsen und bundesweit wieder aus. Die Krankheit kann zu gefährlichen Komplikationen führen. Die Bundesregierung hat deshalb jetzt der Impfpflicht gegen Masern zugestimmt.

Warum gibt die Ausbreitung der Masern in Niedersachsen Anlass zur Sorge?

In Niedersachsen ist die Zahl der Erkrankungen drastisch gestiegen. Dieses Jahr wurden bisher 78 Fälle gemeldet, im Jahr 2018 gab es nur 18 Masernerkrankungen. Im Raum Hildesheim ist eine Frau im April an Masern gestorben.

Wer muss sich impfen lassen?

Bevor ein Kind in die Kita oder Schule kommen, müssen seine Eltern es impfen lassen. Eine einfache Impfung reicht nicht. Eltern müssen die vollständige zweifache Impfung ihres Kindes nachweisen. Auch die Mitarbeiter in Kitas, Schulen, Kinderheimen, Ferienlagern, Krankenhäusern, Arztpraxen, Pflegediensten sowie Pflegeheimen und Asylbewerberunterkünften müssen gegen Masern immun sein, damit sie die gefährliche Viruserkrankung nicht übertragen.

Wer kontrolliert das in Niedersachsen?

Die Leiter der Einrichtungen lassen sich die Impfnachweise von Mitarbeitern und Kindern vorlegen. Welche Behörden Kontrollfunktionen ausüben, ist noch offen. Die Masern-Impfpflicht geht erst ins Gesetzgebungsverfahren.

Warum ist die Impfung gegen Masern wichtig?

Masern sind eine hoch ansteckende Viruserkrankung, die nicht selten zu Hirnhautentzündungen mit dauerhaften geistigen Einschränkungen führen und sogar tödlich enden kann. Nahezu jeder Kontakt zwischen einer ungeschützten Person und einem Kranken führt zu einer Ansteckung, selbst aus einigen Metern Entfernung.

Was schützt gegen Masern?

Eine zweifache Impfung im Kleinkindalter soll lebenslang vor einer Ansteckung schützen. Die Impfungen enthalten lebende abgeschwächte Viren, die im Körper eine natürliche Infektion nachahmen. In der Regel wird ein Mehrfachimpfstoff eingesetzt, der zusätzlich gegen Mumps und Röteln schützt. Aktuell wird die zweite Impfung oft vergessen, die im Abstand von mindestens vier Wochen erforderlich ist. Die Impfquote in Niedersachsen sank deshalb zuletzt auf 93,3 Prozent. Ziel ist eine Quote von mindestens 95 Prozent, damit Masern sich nicht ausbreiten können.

Gibt es Ausnahmen von der Impfpflicht?

Ausgenommen sind Menschen, die aus medizinischen Gründen keine Impfung vertragen, und alle vor 1970 Geborenen. Nach Angaben des Robert-Koch-Instituts haben sie mit hoher Wahrscheinlichkeit die Masern noch durchgemacht und sind deshalb immun.

Ab wann gilt die Impfpflicht?

Das Gesetz soll im März 2020 in Kraft treten. Kinder, die bereits in Schule oder Kita gehen, sowie die Mitarbeiter haben bis Ende Juli 2021 Zeit, die vollständige Masernimpfung nachzuweisen.

Welche Konsequenzen drohen Eltern, wenn sie ihre Kinder nicht impfen lassen?

Kinder, die nicht geimpft werden, können vom Besuch einer Kita ausgeschlossen werden. Eltern, die sich einer Impfung ihrer Kinder im Schulalter verweigern, müssen mit Bußgeldern bis zu 2500 Euro rechnen. Das Bußgeld kann auch gegen Kitas verhängt werden, die nicht geimpfte Kinder zulassen. Das soll auch nicht geimpftes Personal sowie Bewohner in den Einrichtungen treffen.

Wer darf nicht geimpft werden?

Schwangere sowie Menschen, deren Abwehrsystem geschwächt ist, dürfen nicht gegen Masern geimpft werden. Dazu gehören auch Säuglinge bis zum neunten Lebensmonat. Wenn fast alle anderen Bürger geimpft sind, erhöht dies die Sicherheit dieser Menschen.

Reicht die Impfpflicht für Kinder und einen begrenzten Kreis Erwachsener eigentlich aus, um Masern wieder einzudämmen?

Fast jede zweite Masernerkrankung bundesweit tritt nach Daten des Robert-Koch-Instituts inzwischen bei Erwachsenen auf. „Das Problem sind Erwachsene von 18 bis 50 Jahren. Wir gehen davon aus, dass jeder Dritte nicht oder nur unzureichend geschützt ist“, sagt Thomas Buck, Obmann der Kinderärzte in Hannover. Er regt deshalb an, dass Hausärzte diese Gruppe bei jedem Besuch nach dem Impfstatus fragen. Diese Impflücke ist nach Auskunft des Landesgesundheitsamts entstanden, weil zu Beginn der Masernimpfungen ab Anfang der Siebzigerjahre teils wenig wirksame Mittel zum Einsatz kamen, die zweite Impfung wurde erst ab 1991 empfohlen.

Wo kann ich in Niedersachsen feststellen lassen, ob ich ausreichend gegen Masern geschützt bin?

Viele Erwachsene haben ihren Impfpass verlegt oder wissen nicht, ob sie als Kind an Masern erkrankt waren und deshalb immun sind. Mit einem gebührenpflichtigen Bluttest beim Hausarzt lässt sich das klären. Um die Impfquote zu erhöhen, bieten Niedersachsens Apotheken künftig ebenfalls die Überprüfung des Impfschutzes an. Die Ausweitung ist Teil der Kampagne „Impfen klar“, die das niedersächsische Gesundheitsministerium wegen der Ausbreitung der Masern gestartet hat. Das Ministerium will Bürger durch Aufklärung von der Impfung überzeugen.

Von Bärbel Hilbig