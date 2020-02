Hannover

Ab 1. März gilt die Impfpflicht: Kitas nehmen neu angemeldete Kinder nicht auf, die keinen Impfschutz nachweisen können, auch an den Schulen bekommen Eltern ungeschützter Kinder Probleme. Das Gesundheitsamt der Region aber warnt: Die Impfquote liegt knapp eine Woche vor Beginn der Impfpflicht erst bei 93 Prozent der Bevölkerung. Nötig für einen umfassenden Schutz der Bevölkerung seien mehr als 95 Prozent, heißt es beim zuständigen Robert-Koch-Institut.

Masern-Impfung: Hausverbot in Kitas

Kinder, die bereits Kitas oder Schulen besuchen, haben noch bis Sommer 2021 Zeit, ihren Impfpass vorzulegen. Für neue Kita- und Schulkinder ohne Impfnachweis aber gilt ab 1. März Hausverbot. In den Schulen ist die Impfpflicht nicht mit Ausschluss durchsetzbar, weil der Staat dann gegen die Schulpflicht verstoßen würde. Auch dort müssen Eltern aber nachweisen, dass ihre Kinder geimpft sind. Bei Verstößen drohen Bußgelder bis zu 2.500 Euro. Das gilt auch für Tagesmütter, Kita-Personal, Lehrer, Hausmeister in Kinder- und Jugendeinrichtungen sowie Beschäftigte im Medizinbereich, wenn sie nach 1970 geboren sind.

Gefährlicher Virus: Teile vom Masernvirus unter dem Transmissions-Elektronenmikroskop Quelle: Centers for Disease Contról and Prevention

Das Thema Impfen wird vor allem bei jungen Eltern kontrovers diskutiert. Nicht Wenigen gilt es als Übergriff der von Pharmakonzernen gesteuerten Schulmedizin in die natürlichen Heilungsprozesse im Organismus ihrer Kinder. Andererseits sind die Folgen der nicht-Impfung dramatisch:Von 1000 Personen, die sich mit Masern angesteckt haben, sterben eine bis zwei an den Folgen. Deutlich höher ist die Quote derer, die schwere Hirnentzündungen bekommen und ihr Leben lang geschädigt sind oder lange an anderen Folgeerkrankungen wie Mittelohrentzündungen, Atemwegs- oder Lungenentzündungen leiden.

Das Problem: Ist die Krankheit ausgebrochen, lässt sie sich nicht heilen. Nur die Symptome und Folgeerkrankungen können behandelt werden. Selbst die Doppelimpfung schützt nur zu 99 Prozent – man kann sich also weiterhin anstecken. Deshalb drängen die Masern-Experten darauf, dass möglichst große Teile der Menschheit geimpft sind.

Gesundheitsamt : Mehrheit will den Impfschutz

„Aus Befragungen wissen wir, dass die Mehrheit der Bevölkerung dem Impfen gegenüber positiv eingestellt ist“, sagt Mustafa Yilmaz, der Leiter des Gesundheitsamtes der Region Hannover. Man habe in den vergangenen Wochen „viel Kontakt zu den Einrichtungen in der Region gehabt und sie rund um das Masernschutzgesetz beraten.“ Es habe „noch viele offene Fragen“ gegeben. Das Gesundheitsamt ist die Institution, die Familien aufsucht, deren Kinder als nicht-geimpft gemeldet werden.

Impfquote regionsweit erst bei 93 Prozent

Gesundheitsamtschef Yilmaz sagt: „Wir benötigen eine Impfquote von über 95 Prozent in der gesamten Bevölkerung, damit wir Masern sicher ausrotten können.“ Ziel sei, „ Europa und die Welt masernfrei zu bekommen, sodass die nächste Generation die Masernerkrankung hoffentlich nur noch aus den Geschichtsbüchern kennt“. Aktuell liege die Impfquote aber über die gesamte Bevölkerung der Region Hannover gerechnet erst bei 93 Prozent.

Zwei Impfungen nötig: Ärzte überprüfen den Impfstatus

Der hannoversche Kinderarzt Dr. Thomas Buck führt an Stella vor, wie gegen Masern geimpft wird. Stella Lisalti ist schon 10 und natürlich bereits geimpft. Quelle: Katrin Kutter (Symbolbild)

„Es gibt immer noch viele Menschen, die ihren Masernimpfstatus nicht kennen“, sagt Yilmaz. Es reiche aber ein kurzer Blick in den gelben Impfpass. Für einen vollständigen Schutz sind zwei Impfungen nötig, diese müssen jetzt bei den Betreuungseinrichtungen nachgewiesen werden. „Wer sich unsicher ist oder Fragen hat, wendet sich am besten an den Arzt oder die Ärztin seines Vertrauens“, sagt Yilmaz. Impfungen nehmen grundsätzlich Haus- und Kinderärzte vor. Die Krankenkasse übernimmt die Kosten für Masernschutzimpfungen.

Gesundheitsamt berät

Das Gesundheitsamt der Region Hannover berät die Einrichtungen in der Region Hannover in allen Fragen zu dem Masernschutzgesetz und informiert über aktuelle Entwicklungen unter Telefon (05 11) 61 64 25 84. Die Internetseite www.masernschutz.de der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung informiert zudem übersichtlich über das neue Gesetz.

Von Conrad von Meding