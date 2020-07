Maske tragen bleibt Pflicht in Bussen und Bahnen von Regiobus und Üstra

Hannover

Wer demnächst in Bussen und Bahnen ohne schützende Mund-Nase-Maske ertappt wird, muss womöglich 50 Euro Bußgeld zahlen. Allerdings in Berlin. Der Senat will Medienberichten zufolge am Dienstag beschließen, dass Mitarbeiter der Verkehrsbetriebe maskenlose Fahrgäste auffordern dürfen, Mund und Nase zu bedecken, um nach einer fortgesetzten Weigerung die Strafe sofort kassieren zu können. Bisher war dies nur Polizisten erlaubt.

In der Region Hannover bleibt es bei der bisherigen milderen Regelung. Nach einer Verordnung des Landes Niedersachsen müssen Passagiere von Üstra und Regiobus, auch in U-Bahn-Stationen, weiterhin Bedeckungen für Mund und Nase tragen. „Das haben wir umzusetzen und dafür werben wir“, sagte Tolga Otkun, der in dieser Angelegenheit für beide Betriebe spricht. Plakate, Durchsagen und vermehrt Piktogramme weisen Fahrgäste auf die nach wie vor bestehende Pflicht hin.

Anzeige

Kontrolle bei Einzelpersonen schwierig

Sicherheitsmitarbeiter und Kontrolleure würden zudem besonders Gruppen an die bestehende Maskenpflicht erinnern. Bei Einzelpersonen sei es schwieriger, weil manche Fahrgäste aus gesundheitlichen Gründen keine Bedeckung tragen müssten. Bußgelder, nach der Corona-Verordnung der Landesregierung möglich, dürften Mitarbeiter der Verkehrsunternehmen jedoch nicht kassieren. Wer keine Maske trägt, darf zudem nicht an der Weiterfahrt gehindert werden. Nach Einschätzung von Otkun hielten sich „die allermeisten Fahrgäste“ an die Verordnung. Zahlen dazu lägen nicht vor. An der aktuellen Diskussion, ob die Maskenpflicht verzichtbar ist, wollen sich die Unternehmen nicht beteiligen. Otkun sagte am Montag: „Das haben wir nicht zu entscheiden.“

Weitere HAZ+ Artikel

Lesen Sie auch: Warum die Üstra Maskenverweigerern die Weiterfahrt nicht verbieten darf

Am Montagnachmittag verständigten sich die Gesundheitsminister der Länder darauf, die Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr nicht aufzuheben.

Von Gunnar Menkens