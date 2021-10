Masken und Tests: Schulen starten nach Herbstferien mit Sicherheitswoche

Hannover

Am Montag beginnt nach zwei Wochen Herbstferien wieder der Unterricht in Niedersachsen. Die Schulen starten dann nach Angaben des Niedersächsischen Kultusministeriums zufolge wegen der anhaltenden Corona-Pandemie mit einer sogenannten Sicherheitswoche.

Was muss in der Sicherheitswoche beachtet werden?

Vom 1. November bis einschließlich 5. November müssen sich alle Schülerinnen und Schüler sowie das Schulpersonal zu Hause täglich per negativem Selbsttest freitesten, bevor sie am Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen können. Ausgenommen von der Testpflicht sind Personen, die vollständig geimpft oder genesen sind. In diesem Zeitraum besteht zudem eine Maskenpflicht im Schulgebäude und am Sitzplatz im Unterricht. Befreit von der Maskenpflicht am Sitzplatz sind nur die Schülerinnen und Schüler der Schuljahrgänge 1 und 2. Auf den Außengeländen und im Sportunterricht müssen grundsätzlich keine Masken getragen werden.

Vom 1. November bis einschließlich 5. November müssen sich alle Schülerinnen und Schüler sowie das Schulpersonal zu Hause täglich per negativem Selbsttest freitesten, bevor sie am Präsenzunterricht in der Schule teilnehmen können Quelle: Guido Kirchner/dpa

Wie geht es danach weiter?

Mit Beginn der zweiten Schulwoche nach den Herbstferien am 8. November sind wie vor den Ferien erneut drei Selbsttests pro Woche – montags, mittwochs, freitags – vorgesehen. Zudem strebt das Kultusministerium nach eigenen Angaben an, mit Geltung der neuen Corona-Verordnung des Landes zum 11. November die Befreiung von der Maskenpflicht im Unterricht am Platz auf die Schuljahrgänge 3 und 4 auszuweiten. Damit müsste ab diesem Zeitpunkt im Grundschul- beziehungsweise Primarbereich keine Mund-Nasen-Bedeckung im Unterricht am Platz mehr getragen werden. Das steht aber unter dem Vorbehalt, dass die Infektionslage es zulässt.

Was sagt der Kultusminister zu weiteren Lockerungen?

„Die konkrete Lage und das dann aktuelle Infektionsgeschehen müssen diesen Schritt natürlich zulassen“, sagte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) zu einer möglichen Befreiung der Klassen 3 und 4 von der Maskenpflicht Mitte November. Den steilen Anstieg bei den Neuinfektionen registriere er mit Sorge. Das weitere Vorgehen werde mit Experten abgestimmt und kurzfristig entschieden. Tonne: „Wir wollen möglichst viel Normalität und möglichst viel Qualität in der Schule. Gleichwohl dürfen wir dem Virus nicht in die Falle tappen und blind lockern. Wir wollen den Präsenzunterricht schützen.“

Aktuell sind nur die Klassenstufen 1 und 2 von der Maskenpflicht befreit. Folgen auch die Klassen 3 und 4? Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Warum müssen Schüler überhaupt eine Maske tragen?

Warum müssen Schüler, die geimpft sind oder regelmäßig getestet werden, überhaupt eine Maske am Platz tragen? In kulturellen Einrichtungen, wie beispielsweise im Kino, dürfen die Masken unter Einhaltung der 2-G- und 3-G-Regel am Platz abgenommen werden. Auch bei der konstituierenden Sitzung des Bundestages saßen die Teilnehmer jüngst unter Einhaltung der 3-G-Regel ohne Masken und sehr eng beieinander. Lediglich beim Verlassen des Sitzplatzes muss eine Maske getragen werden. Seitens des Ministeriums heißt es dazu, dass „aufgrund der Schulbesuchspflicht besonders hohe Anforderungen an die Sicherheit gestellt werden“. Der Schulbesuch sei im Gegensatz zum Besuch im Kino oder im Schwimmbad eine Pflichtveranstaltung.

Was sagen Schulleiter und Lehrer dazu?

Kathleen Fleer, Schulleiterin der IGS Kronsberg, würde sich mehr Diskussion darüber wünschen. „Es ist schwer, den Kindern zu erklären, dass sie beim Mittagessen die Masken absetzen dürfen, am Platz im Klassenraum aber nicht.“ Zudem sei das Tragen der Maske über den ganzen Tag hinweg sehr anstrengend. Auf der anderen Seite wünscht sich die Schulleiterin den bestmöglichen Schutz für die Kinder. „Es ist eine schwierige Situation. Es sollte aber mehr darüber gesprochen werden, um den Bedürfnissen der Kinder gerecht zu werden.“ Andrea Kunkel, Schulleiterin der Grundschule Godshorn, befürwortet das Vorgehen. „Ich würde mir wünschen, dass die Masken für die Klassen drei und vier fallen, allerdings muss die erste Schulwoche erst mal abgewartet werden, da wir natürlich auch viele Reiserückkehrer haben.“

„Wir sind auch nach den Herbstferien gut aufgestellt“, erklärte Kultusminister Grant Hendrik Tonne (SPD) am Freitag Quelle: Demy Becker/dpa

Was sagt Grant Hendrik Tonne zur Lage an den Schulen?

„Mit der Kombination aus Präsenzunterricht plus Sicherheitsnetz sind wir nach den Sommerferien sehr gut gefahren. Damit sind wir auch nach den Herbstferien gut aufgestellt“, erklärte Tonne (SPD) am Freitag. Mit der engen Taktung des Tests könnten unentdeckte Infektionen in den Ferien erkannt und die Einschleppung in die Schulen verhindert werden. „Die Masken bieten erfahrungsgemäß ein hohes Maß an Sicherheit. Ich weiß, wie lästig und einschränkend die Masken sind, nach den Ferien werden wir aber vorerst auf dieses Instrument setzen – zum Schutz der Kinder, der Schulbeschäftigten und zum Schutz des Präsenzunterrichtes“, sagte Tonne.

Was müssen Reiserückkehrer beachten?

Wer aus einem Hochrisikogebiet zurückkommt, muss sich in Quarantäne begeben. Als Hochrisikogebiete gelten momentan unter anderem die Türkei, die Slowakei, Rumänien und Ägypten. Eine vollständige Liste gibt es im Internet auf der Seite des Robert-Koch-Instituts unter rki.de. Vollständig Geimpfte sowie Genesene müssen lediglich einen Nachweis an das Gesundheitsamt senden und sind ab dem Moment von der Quarantäne befreit. Das teilt die Region Hannover mit.

Gerade Schülerinnen und Schüler sind jedoch aufgrund ihres Alters häufig nicht gegen das Virus geimpft – und müssen deshalb die Quarantäne einhalten. Für Kinder unter zwölf Jahren endet die Pflicht zur Isolation automatisch fünf Tage nach Einreise. Alle anderen müssen sich zehn Tage lang in Quarantäne begeben. Ab dem fünften Tag besteht aber die Möglichkeit, die Quarantäne mithilfe eines negativen Testnachweises frühzeitig zu beenden. Hierfür reicht ein negatives Schnelltestergebnis aus, das per E-Mail an meldung-corona@region-hannover.de gesendet werden muss.

Rückkehr aus einem Hochrisikogebiet: Für Kinder unter zwölf Jahren endet die Pflicht zur Isolation automatisch fünf Tage nach Einreise. Quelle: Clara Margais/dpa

Wie viele Schüler und Lehrer sind bisher geimpft?

Rund 95 Prozent der Lehrkräfte sind nach Angaben des Kultusministeriums inzwischen geimpft. Auch in den höheren Klassenstufen steigt die Impfquote. Das Gesundheitsministerium bezifferte sie am Freitag bei den Erstimpfungen von 12- bis 17-Jährigen mit 53,5 Prozent Erstimpfungen. Fast jeder zweite Schüler (47,4 Prozent) ist bereits zweimal geimpft.

Von Marco Seng, Cecelia Spohn und Thea Schmidt