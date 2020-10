Hannover

Die Arbeit ruft. Um 8 Uhr morgens drängen sich die Menschen auf den Rolltreppen von der U-Bahn-Station unter dem Raschplatz nach oben, sie durchmessen den Hauptbahnhof schnellen Schrittes, weichen den Pendlern aus, die von den S-Bahn-Gleisen die Treppen runterkommen, und eilen durch die Bahnhofshalle. Das mit dem Abstand klappt nicht so gut, aber fast alle tragen Maske, man muss lange suchen, um jemanden ohne auszumachen. Maskenmuffel laufen um diese Zeit wahrscheinlich außen herum. Auf dem Weg ins Büro oder ins Geschäft lässt sich niemand gern aufhalten.

Im Bahnhof könnte das leicht passieren. Zwei Bundespolizisten und eine Bundespolizistin patrouillieren hier um diese Zeit und achten auf coronakonformes Verhalten, sie gehen gemächlich, sie gehen alle drei nebeneinander, dadurch wirkt es, als würden sie eine Bresche in die Menge schlagen. Alle Passanten weichen aus, hasten seitlich an den Beamten vorbei.

Weniger Besucher

Die Corona-Zahlen ziehen wieder an, die Region Hannover hat den Sieben-Tage-Inzidenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gerissen. Schon im Vorfeld hatte die Polizei des Bundes am Bahnhof die Intervalle ihrer Streifengänge heraufgesetzt. Nicht nur in Zügen, auch an Haltestellen herrscht Maskenpflicht. Der ganze Bahnhof ist rechtlich eine einzige Haltestelle.

Zwar ist die früher übliche Menge von etwa 200.000 Bahnhofsbesuchern pro Tag, die während des Lockdown auf 50.000 gesunken war, noch nicht wieder auf Normalmaß gestiegen. „Die Zahl ist sicher in diesen besonderen Zeiten geringer“, sagt eine Bahnsprecherin. Aber es ist durchaus einiges los, und die Polizei will nichts riskieren.

Sitzt die Maske? Die Polizei kontrolliert. Quelle: Samantha Franson

9.30 Uhr. Die Rushhour ist vorbei. Die Beamten sprechen einen Mann mit Aldi-Tüte ohne Maske an. Er zieht sich schnell ein Stoffteil über, aber er ist fahrig, wirkt trotz der frühen Stunde betrunken, wird laut. Die Polizisten überprüfen seine Personalien, ermahnen ihn. Eine Stunde später taucht er am Nebenausgang des Bahnhofs zum Parkplatz hin wieder auf, wieder ohne Maske.

„Die meisten Leute“, sagt Martin Ackert, Sprecher der Bundespolizei in Hannover, „halten sich an die Maskenpflicht“. Nur in den Nachmittags- und Abendstunden „lässt die Disziplin nach“. Die vergangenen Lockerungen haben manche Menschen offenbar leichtsinnig werden lassen, Ackert berichtet von 8000 „Feststellungen“ in vier Wochen. Feststellung heißt: Die Beamten haben Passanten im Bahnhof darauf angesprochen, dass sie keine Maske trugen oder die Maske nicht bis über die Nase gezogen hatten.

Falsches Attest? Straftat!

„98 Prozent sind einsichtig“, sagt der Sprecher. „Aber die verbliebenen 2 Prozent machen um so mehr Ärger.“ Maskenmuffel, Alkoholisierte, renitente Jugendliche: 96-mal hat die Polizei innerhalb eines Monats Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz im Bahnhof erstattet, 15 Platzverweise wurden verhängt. 19-mal wurde die Bahnpolizei zu Zügen mit uneinsichtigen Fahrgästen gerufen, die rausgesetzt werden mussten. Manchmal, erzählt Ackert, kämen die Leute auch mit gefälschten Attesten. Das sei keine Ordnungswidrigkeit, warnt er, sondern eine Straftat.

Aber die Kontrolle des (richtigen) Maskentragens macht mutmaßlich 90 Prozent der Tätigkeit der Beamten aus. Sie tippen Leute an, sie sprechen sie an, sie winken und ahmen die Bewegung des Maskehochziehens nach. Die Schutzpolizisten sind zu Mundschutzpolizisten geworden. Gelegentlich treffen sie auf Zweierteams in Uniform mit roten „ DB Sicherheit“-Rückenaufschriften. Manchmal kommen Kollegen aus den Protec-Sicherheitsteams der Üstra aus der U-Bahn-Station auf einen Kaffee nach oben ans Tageslicht. Man kennt sich, man grüßt sich.

Der Maskenmuffel ist männlich

12.25 Uhr, Mittagszeit. Weit und breit sind gerade keinerlei Sicherheitskräfte zu sehen. Gemütlich ziehen ein telefonierender Mittvierziger, ein Typ mit Daunenjacke und ein Kappenträger, der sein Fahrrad schiebt, durch den Bahnhof, alle ohne Maske. Es sind interessanterweise weit überwiegend Männer, die meinen, auf andere keine Rücksicht nehmen zu müssen.

In den Schnellrestaurants zwischen den Gleisaufgängen wird auf Disziplin geachtet. Als jemand in einem Bio-Imbiss von seinem Platz aufsteht und ungeschützt zum Tresen geht, um nach einer Extraportion Milch für seinen Kaffee zu fragen, wird er freundlich zurechtgewiesen. Die Verhaltenskontrolle endet aber an der Tür. Im Seitentrakt der Haupthalle, wo ein Fast-Food-Laden im ersten Stock residiert, sammeln sich so viele Jugendliche am Fuß der Treppe, dass man, wenn man die Stufen hoch will, gar keinen Abstand einhalten kann.

Die meisten halten sich an die Maskenpflicht: Blick in den Gang zu den Gleisaufgängen im Bahnhof. Quelle: Samantha Franson

14 Uhr, Gleis 1. Diverse Fahrgäste stehen in Reihe, warten auf ihren Zug, mümmeln Wraps und Brötchen und trinken Kaffee, natürlich alle ohne Maske. Ein Bahnmitarbeiter geht vorbei und schaut ostentativ zur Seite.

15.43 Uhr, Gleis 2. Ein maskenloser Mann mit Fahrrad und vier Hunden steht am Bahnsteigende. Er raucht, obwohl dort kein Raucherbereich ist. Als die verspätete S-Bahn Richtung Bennemühlen einfährt, steigt der Mann mit Fahrrad und Hunden und mit brennender Zigarette ein, stellt das Rad ab, befiehlt den Hunden, Platz zu machen. Dann geht er wieder zur Tür und wirft die Zigarette in den Spalt zwischen Bahn und Bahnsteig. Immerhin.

Plant die Bahn Präventivmaßnahmen bei noch weiter steigenden Coronazahlen? Vielleicht Einlasskontrollen oder eine Einbahnstraßenregelung im Bahnhof? Die Bahnsprecherin verneint: „Wir setzen auf Vernunft und Mitwirkung der Bahnhofnutzer.“

Disziplin lässt abends nach

16.30 Uhr. Eine junge Frau stapft einmal längs durch den Bahnhof. Statt einer Maske trägt sie einlaminierte Din-A-4-Blätter auf Brust und Rücken: „Ich bin per Attest von der Maskenpflicht befreit!!! Nicht weil ich verantwortungslos bin – sondern aufgrund traumatischer Erlebnisse!!“ Die Leute schauen, die junge Frau blickt stur geradeaus.

Je später es wird, um so ruhiger wird es, die Zahl der Passanten im Bahnhof sinkt. Der Anteil der Alkoholisierten dagegen steigt. Es bestätigt sich, dass die Disziplin im Laufe des Tages nachlässt. 19 Uhr: Ein Uneinsichtiger mit einer grauen Mütze lässt sich dreimal erwischen, wie er ohne Maske herumlärmt, schließlich wird er von den Beamten vor die Tür befördert.

Noch nicht wieder die alten Besucherzahlen: Haupthalle des hannoverschen Bahnhofs. Quelle: Bert Strebe

Das mit der nachlassenden Disziplin gilt allerdings offenbar auch für Uniformierte. 21.15 Uhr: Am Fuß der Treppe zu Gleis 2 steht ein Mann mit Deutsche-Bahn-Rucksack mit einem „Zugbegleiter“-Anhänger dran. Der Mann trägt keinen Mund- und Nasenschutz. Zwei Bahn-Sicherheitskräfte kommen, man plaudert, die Sicherheitsleute unternehmen nichts.

Dann steigt der Zugbegleiter die Treppe hoch, nicht ohne eine Maske aus der Tasche zu ziehen, mit der er den Sicherheitskollegen winkt. Oben steckt er sie wieder ein, steht dann ohne Maske am Gleis, besteigt schließlich ohne Maske die S-Bahn S1 nach Minden und verschwindet in einer Dienstkabine im Zug. Als die Bahn um 21.28 Uhr anfährt, kommt er wieder raus. Ohne Rucksack. Mit Maske. Jetzt darf er Maskenmuffel ermahnen.

22 Uhr. Unten im Bahnhof torkelt ein junger Mann mit unbedecktem Gesicht herum, etwa 20 Jahre alt. Er sieht aus, als habe er Schmerz zu ertränken versucht. Ein Bundespolizistenteam entdeckt ihn, kontrolliert ihn in Höhe der Apotheke. Die Beamten werden ruppig, immer wieder drücken sie ihn an die Glaswand, weil er nicht stillsteht. Er kann aber gar nicht mehr stillstehen.

Sie nehmen ihn mit auf die Wache. Nicht wegen fehlender Maske, sondern wegen Volltrunkenheit. Sein Blutalkoholwert liegt, wie sich später erweist, bei 3,6 Promille.

Von Bert Strebe