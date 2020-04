Hannover

Fahrgäste und Besucher im Hauptbahnhof Hannover nehmen es offenbar mit der seit Montag geltenden Maskenpflicht nicht so genau. Das hat die Bundespolizei in den vergangenen Tagen festgestellt. Allein am Mittwoch entdeckten die Beamten bei Überprüfungen mehrere hundert Personen, die ohne den vorgeschriebenen Mund-Nase-Schutz im Bahnhof unterwegs waren. „In den Bahnhöfen in Hamburg und Bremen waren es am gleichen Tag nur 50 Verstöße gegen die Maskenpflicht“, sagt Jörg Ristow von der Bundespolizei.

Der Hauptbahnhof Hannover gilt als wichtiges Drehkreuz zwischen den Bahnverbindungen zwischen Ost und West sowie Nord und Süd. „In den Zügen halten sich die meisten Fahrgäste an das vorgeschriebene Tragen einer Schutzmaske“, sagt Ristow. In der Verordnung des Landes Niedersachsen, die das Anlegen von Mund-Nase-Bedeckungen wegen der Corona-Pandemie regelt, ist ausdrücklich davon die Rede, dass die Schutzmaske auch an Haltestellen getragen werden muss. „Da der gesamte Hauptbahnhof eine Haltestelle ist, muss auch beim Durchqueren des Gebäudes ein Schutz getragen werden“, sagt Ristow.

Wer ohne Maske im hannoverschen Hauptbahnhof angetroffen wird, hat derzeit keine Konsequenzen zu fürchten. Bislang weisen die Polizisten den Betroffenen lediglich auf sein Fehlverhalten hin. Ab Montag ist das anders. Dann werden Geldbußen fällen, falls jemand sich weigert, eine Maske zu tragen, wo sie vorgeschrieben ist.

Von Tobias Morchner