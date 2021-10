Hannover

Seit etwa anderthalb Jahren gilt die Maskenpflicht im Einzelhandel. Während viele sich daran gewöhnt haben, gibt es auch immer wieder Meldungen von aggressiven Verweigerern. Im bayrischen Idar-Oberstein gipfelte das sogar in einem Mord: Ein 49-Jähriger erschoss einen 20-jährigen Tankstellenmitarbeiter, weil dieser ihn aufforderte, eine Maske zu tragen.

Wie ist die Situation in Hannover? Fünf Menschen aus Stadt und Umland, die im Einzelhandel arbeiten, erzählen von ihren Erfahrungen mit Kundinnen und Kunden, die sich nicht an die Maskenpflicht halten. Alle von ihnen machen regelmäßig schlechte Erfahrungen, bis hin zu Beschimpfungen und Bedrohungen.

Anissa, 30, arbeitet in einem Supermarkt in Hannover

Hannover, List: Gespräch mit Anissa Maas über die Maskenpflicht im Einzelhandel Quelle: Katrin Kutter

Anissa: „Ich habe schon einige unangenehme Situationen mit Menschen erlebt, die sich nicht an die Maskenpflicht gehalten haben. Einmal habe ich einen Mann höflich angesprochen, der komplett ohne Maske in den Laden marschiert ist. Er raunzte mich an: „Bist du ein Arzt, oder was?“ In der weiteren Diskussion hat er mich überhaupt nicht ernstgenommen. Mein Chef hat ihn dann rausgeschmissen. Ein anderer Kunde musste sogar einmal von der Polizei abgeführt werden. Der hat sich körperlich gewehrt und auf den Boden gesetzt.

Vor Kurzem habe ich noch in einem Bioladen gearbeitet, da war es noch schlimmer. Unter den Kunden waren viele esoterisch angehauchte Leute, die einfach nicht an Corona geglaubt haben. Eine Kundin kam mal mit einem selbstgehäkelten, löchrigen Etwas anstatt einer Maske in den Laden.

„Man weiß nie, wie sie reagieren“

Als ich sie darauf ansprach, hielt sie mir einen Vortrag mit den wildesten Verschwörungsgeschichten. Ich wusste gar nicht, wie ich damit umgehen sollte. Im Bioladen wurde es so schlimm, dass ich den Job gewechselt habe. Auch im Kollegium haben viele nicht so recht an Corona geglaubt, die meisten haben sich nicht impfen lassen. Da habe ich mich nicht mehr wohlgefühlt.

Der Mord an dem Tankstellenmitarbeiter in Bayern hat mich sehr getroffen. Im Kollegium haben wir viel darüber geredet. Meine Mutter macht sich seitdem große Sorgen und sagt, dass ich die Leute nicht mehr selber darauf ansprechen soll. Man weiß nie, wie sie reagieren. Und ganz ehrlich: Manchmal sehe ich aus dem Augenwinkel Leute, die die Maske nicht richtig tragen, und gehe weiter. Über Funk frage ich dann, ob sich jemand kümmern kann. Ich bin es einfach Leid. Ich wünschte, die Leute würden verantwortungsbewusster damit umgehen.“

Ibrahim, 24, arbeitet seit vier Jahren in einem Bekleidungshaus

„Viele Kunden denken, wir würden uns die Regeln selber ausdenken.“ Quelle: Tim Schaarschmidt

Ibrahim: „Es kommt täglich vor, dass Kundinnen und Kunden mit uns über die Maskenpflicht diskutieren. Eigentlich ist das nicht unser Job, wir haben Besseres zu tun. Schon seit Anfang der Pandemie ist es nervig und anstrengend, mit der Zeit sind die Leute aber immer aggressiver und uneinsichtiger geworden. Inzwischen kommt oft das Argument, dass sie ja geimpft seien und deshalb keine Maske tragen müssten.

Viele Kunden denken, wir würden uns die Regeln selber ausdenken. Zum Schutz der Mitarbeiter und der anderen Kunden hat mein Arbeitgeber zum Beispiel entschieden, dass auch Menschen mit einem Attest nicht ohne Maske in den Laden dürfen. Darüber musste ich auch schon lange Diskussionen führen.

„Wir tragen die Maske den ganzen Tag und schaffen das auch“

Generell würde ich mir mehr Verständnis wünschen. Wir tragen die Maske den ganzen Tag und schaffen das auch. Da können andere sie auch mal für 15 Minuten im Laden richtig tragen. Oder eben nicht: Die Leute kommen freiwillig, keiner muss shoppen gehen.

Neulich hatte ich eine besonders anstrengende Situation. Wir haben einen Tresen für Schmuck, der komplett von einem Spuckschutz aus Plexiglas umgeben ist. Wenn wir Mitarbeiter dort alleine sind, dürfen wir die Maske auch mal kurz absetzen. Auf der anderen Seite der Scheibe stand ein Kunde. Ich bat ihn, seine Maske richtig aufzusetzen. Der ist richtig aggressiv geworden und wollte es überhaupt nicht einsehen, weil ich meine Maske ja auch nicht richtig tragen würde. Meine Chefin hätte fast den Sicherheitsdienst gerufen, irgendwann ist er dann aber zum Glück gegangen.

Lea, 21, Studentin, arbeitet nebenbei bei einer Bäckerei im Umland

„Mit der Zeit schlug die Stimmung langsam um“, sagt Lea, die nicht erkannt werden möchte. Quelle: Florian Gaertner/Imago (Symbolbild)

Lea: „Am Anfang sind die meisten Kundinnen und Kunden noch sehr gut mit der Maskenpflicht umgegangen. Da hat mal jemand die Maske vergessen, aber freundlich reagiert, wenn man daran erinnerte. Mit der Zeit schlug die Stimmung langsam um. Besonders seit im Frühjahr die Regeln gelockert wurden, nehmen auch immer mehr Menschen die Maskenpflicht nicht ernst und haben die Maske nicht richtig auf oder erst gar nicht dabei. Viele Leute sind maskenmüde.

Wenn ich Menschen darauf anspreche, reagieren sie teilweise gereizt oder sogar aggressiv. Sie wollen diskutieren, was Masken denn überhaupt bringen würden. Sie tun so, als könnten wir über die Regeln entscheiden. Solche Diskussionen muss man eigentlich täglich führen, das macht einfach keinen Spaß. Man will sich ja nicht mit Menschen streiten, sondern nur seine Arbeit machen.

„Ich habe ja auch keinen Bock mehr auf die Pandemie“

Gerade im Winter und im Frühjahr, als die Inzidenzen so hoch waren, hatte ich manchmal Angst, mich bei der Arbeit anzustecken und das Virus dann weiterzutragen. Weil eben nicht alle ihre Maske korrekt tragen oder sie ausgeleierte oder zerfledderte Exemplare anhaben.

Ich will betonen, dass der Großteil der Menschen sich korrekt verhält und die Regeln beachtet. Aber der kleine andere Teil macht die Arbeit sehr anstrengend. Ich habe ja auch keinen Bock mehr auf die Pandemie. Aber ich will auch gesund bleiben.“

Steven, 21, macht eine Ausbildung zum Verkäufer im Supermarkt

„Mittlerweile ist man bei manchen schon froh, wenn sie überhaupt eine Maske dabei haben.“ Quelle: privat

Steven: „Mein krassestes Erlebnis ist nicht lange her. Ein älterer Herr kam ohne Maske in den Laden. Als ich ihn darauf ansprach, wurde er laut und sagte: „Wer bist Du, dass Du das zu mir sagst? Der Kunde ist König, Könige müssen keine Maske tragen.“ Ich habe versucht, ruhig zu bleiben, und ihm gesagt, dass ich ihm dann den Zutritt verwehren müsse. Irgendwann hat er murrend die Maske aufgesetzt, nicht ohne mir noch zu drohen: „Warte ab, wenn ich dich auf der Straße treffe.“ Da hatte ich schon ein bisschen Angst. Ich habe ihn seitdem zum Glück nicht mehr gesehen. Ich habe über den Vorfall mit Kollegen gesprochen. Gemeldet habe ich ihn aber nicht.

Am Anfang habe ich noch alle Leute angesprochen, die die Maske nicht richtig aufhatten. Mittlerweile ist man bei manchen schon froh, wenn sie überhaupt eine dabei haben. Man weiß nie, wie die Leute reagieren. Manchmal hat man auch keine Zeit für Diskussionen und spricht die Leute deshalb erst gar nicht an.

„Ich wünsche mir, dass sich noch mehr Leute impfen lassen“

In letzter Zeit kommt es häufig vor, dass Leute ohne Maske reinkommen und dann sagen, dass sie ja geimpft seien und deshalb keine bräuchten. Manche fangen dann eine Diskussion an, viele sind aber auch schnell einsichtig und sagen, dass sie nicht gewusst hätten, dass man trotz Impfung noch Maske tragen müsse.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Über den Mord an dem Tankstellenmitarbeiter habe ich mit Kollegen gesprochen. Ich glaube schon, dass wir vorsichtiger geworden sind. Wenn eine Person schon eine aggressive Ausstrahlung hat, überlegst du zweimal, ob du sie jetzt auf die Maske ansprichst.

Ich würde mir wünschen, dass sich noch mehr Leute impfen lassen. Damit wir wieder mehr wie früher leben können. Ich glaube aber, dass ich auch nach der Pandemie noch Maske tragen werde im Supermarkt. Ich war in der ganzen Zeit kein einziges Mal krank, das muss ja daran liegen.“

Finn, 16, Schüler, arbeitet nebenbei bei einer Bäckerei im Umland

„Wenn jemand komplett uneinsichtig ist, dann verkaufen wir der Person auch nichts.“ Quelle: privat

Finn: „Es kommt in jeder Schicht mehrmals vor, dass jemand keine Maske dabeihat. Ich habe erst mal kein Problem damit, Leute darauf anzusprechen. Es kann ja passieren, dass man die Maske vergisst. Wo es für mich aber aufhört, ist, wenn Leute mich dann persönlich angreifen oder die Bäckerei als „Scheißladen“ bezeichnen, nur weil wir auf die Regeln hinweisen. Wenn jemand komplett uneinsichtig ist, dann verkaufen wir der Person auch nichts.

Meine Eltern hatten zeitweise auch Bedenken und haben mich gefragt, ob ich den Job überhaupt noch machen möchte. Ich habe mich wegen der Regeln meines Arbeitgebers aber meistens sicher gefühlt. Und ich spüre auch eine gewisse Verbundenheit zu dieser Bäckerei, da wollte ich weitermachen. Andere haben aufgehört.

„Ich bin froh darüber, dass es die Maskenpflicht noch gibt“

Wir haben auch Tische im Laden, wo man sich hinsetzen kann. Da gelten die 3-G-Regeln. Neulich habe ich mir von einem Kunden den Impfnachweis zeigen lassen und ihn mit der offiziellen App vom RKI gescannt. Er war der festen Überzeugungen, dass ich damit seine Daten irgendwo gespeichert hätte und wollte mir die Polizei auf den Hals hetzen. Danach hat er sogar meine Chefin angerufen und sich beschwert.

Ich bin froh darüber, dass es die Maskenpflicht noch gibt. Besonders wenn Menschen schon kreidebleich ins Geschäft kommen und rumhusten, da macht man sich schon Sorgen. Allerdings würde ich mir wünschen, dass die Maskenpflicht für das Personal vielleicht bald gelockert wird. Wir sind alle geimpft. Wir verkaufen nicht nur, sondern backen auch hier. Mit Maske und schweren, heißen Blechen herumzulaufen, ist schon ziemlich anstrengend.“

Von Yannick von Eisenhart Rothe