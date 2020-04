Hannover

Es ist vermutlich der beste Tag, dieses Geschäft zu eröffnen. Etwa zur gleichen Zeit, als bekannt wird, dass in Niedersachsen ab Montag die Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln und Läden gilt, läuft der Verkauf bei „Maskenmen“ an der Karmarschstraße an. Markus Wehmeier und Christoph Eisermann haben recht spontan ein Ladenlokal angemietet und vertreiben dort nun Masken aller Art – und Desinfektionsmittel.

Markus Wehmeier und Christoph Eisermann betreiben den neuen Laden an der Karmarschstraße. Quelle: Samantha Franson

Schlangen bis in die Schmiedestraße

Vor dem Laden, in dem zuvor die VW-Bank untergebracht war, bildete sich am Nachmittag eine lange Schlange, die teils bis in die Schmiedestraße reichte. Wehmeier koordiniert die Masse wie ein Marktschreier, bittet nach und nach neue Kunden hinein. Er und Eisermann hatten vor einigen Wochen Tausende Masken in China bestellt – einfache Mund-Nasen-Masken, aber auch richtige Schutzmasken. Eine FFP-2-Maske gibt es dort nun für 7,50 Euro, die einfache Variante kostet 1,20 Euro. Die wiederverwendbaren Baumwollmasken waren am Nachmittag bereits ausverkauft.

Betreiber: „Das war eine sehr spontane Idee“

„Das war eine sehr spontane Idee“, sagt Wehmeier, der als Händler für Restposten viele Maskenangebote erhalten hat. Erst am Montag hätten sie den Mietvertrag unterschrieben. Es handelt sich dabei um einen sogenannten Pop-up-Store – der Laden wird erst einmal bis mindestens Sommer existieren, je nach Lage aber auch bis zum Ende des Jahres. Was an Desinfektionsmitteln und Masken bei „Maskenmen“ über die Ladentheke geht, ist aber nur ein Teil des Geschäfts. Vielfach seien Apotheken die Abnehmer, weil sie nicht die großen marktüblichen Mengen ordern wollten, meint Wehmeier. „Dass die Entwicklung aber so dramatisch wird, hätte ich nicht gedacht.“

Viele Apotheken haben wieder Schutzmasken

In vielen Apotheken Hannovers war die Lage am Mittag noch entspannt. Die meisten der befragten Anbieter in der Südstadt und der City haben die einfachen Masken auf Lager – wie lange genau, weiß keiner. In der Damian-Apotheke an der Hildesheimer Straße gibt es zehn Einwegmasken für 12,60 Euro. Die Leibniz-Apotheke in der Georgstraße bietet fünf Stück für 7 Euro an – soweit der derzeit marktübliche Preis.

In der Innenstadt, wenige Meter vom „Maskenmen“ in der Karmarschstraße, reißt die Schlange ebenfalls nicht ab. Dort vertreibt die Initiative #hannoverschützt weiter ihre wiederverwendbaren Stoffmasken für 4,70 Euro das Stück. Dort hat sich am Mittag auch die Polizei in einem Wagen positioniert. Nicht etwa, weil die Menschen sich nicht an Abstandsregeln beim Anstellen halten, sondern wegen des schieren Werts seit der Ankündigung der Maskenpflicht, wie die Polizisten erklären.

Kritik am Land: „ Maskenpflicht ein Brandbeschleuniger“

Martin Prenzler, Geschäftsführer der City-Gemeinschaft, schaut sich das Treiben skeptisch an. „Ich bin ein Stück weit enttäuscht, dass uns das Land Niedersachsen so vor vollendete Tatsachen stellt“, sagte er. Die Maskenpflicht sei ein Brandbeschleuniger und belaste den ohnehin schon angespannten Markt. Prenzler fragt sich, was passiert, wenn Initiativen wie #hannoverschützt eben keine Masken für den täglichen Gebrauch mehr nachordern könnten.

Einen Laden wie „Maskenmen“ gebe es eben aufgrund von Angebot und Nachfrage – „so wie es aussieht, können wir uns aber glücklich schätzen, dass die Betreiber ins Risiko gegangen sind“, sagt Prenzler. Denn bis Montag hätten knapp acht Millionen Niedersachsen die Aufgabe, sich eine Maske zu besorgen, wenn sie Zugang zu allen Bereichen des öffentlichen Lebens haben wollten. Das ist nicht ganz richtig – die Landesregierung weist ausdrücklich darauf hin, dass auch Schals und Tücher als Schutz getragen werden dürfen.

Von Sebastian Stein