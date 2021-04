Hannover

Ein umstrittener Beschluss des Amtsgerichts Weimar sorgt derzeit für Diskussionen und deutlich mehr Arbeit für die Justiz – auch am Amtsgericht Hannover. Ein Familienrichter aus Weimar hatte am 8. April mit einer einstweiligen Anordnung verfügt, dass an zwei Schulen weder Maskenpflicht noch Schnelltests angeordnet werden dürfen. Damit gab das Gericht einer Mutter recht, die durch die Corona-Maßnahmen das Wohl ihrer beiden Kinder gefährdet sah. Der Beschluss galt zunächst für die beiden Schulen, die die Jungen besuchen.

Massenhaft Anträge am Amtsgericht Hannover

Eine Woche nach der einstweiligen Anordnung in Weimar waren am Amtsgericht Hannover massenhaft gleichlautende Musterschreiben eingegangen, die online kursieren. Wie Sprecher Koray Freudenberg auf HAZ-Anfrage mitteilt, sind es bislang etwa 120, mit denen sich die 25 Familienrichter in Hannover beschäftigen mussten. „Das bindet Arbeit und Zeit“, sagt Freudenberg. Denn jeder Eingang bedeute ein eigenes Verfahren. Dringliche Angelegenheiten blieben durch die Musterschreiben aber nicht auf der Strecke, versichert Freudenberg.

Erfolgreich waren die Antragsteller in Hannover allerdings nicht: Am Donnerstag, 15. April, hat das Amtsgericht Hannover aufgrund zahlreicher identischer Eingänge nun entschieden, dass keine Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung eingeleitet werden. „Nach Auffassung der Richterinnen und Richter des Familiengerichts ist eine konkrete Kindeswohlgefährdung nicht ersichtlich, sodass das Gericht eine Notwendigkeit für familiengerichtliche Maßnahmen nicht zu erkennen vermochte“, teilt Freudenberg mit.

Ein ehemaliger Familienrichter hatte die Formulare für die Anträge nach dem Urteil in Weimar ins Netz gestellt. Ein Schlupfloch für die Gegner der Corona-Maßnahmen: Denn für die Antragsteller werden in diesem Fall keine Kosten fällig – im Unterschied zu entsprechenden Vorgängen an Verwaltungsgerichten, die eigentlich für die Infektionsschutzmaßnahmen zuständig sind.

Ministerium legt Beschwerde ein

Das Thüringer Bildungsministerium hat inzwischen klargestellt, dass die Entscheidung allein für die am Verfahren Beteiligten rechtliche Wirkung habe. Das sei in diesem Fall die Familie, die ihr Anliegen an das Familiengericht in Weimar getragen hatte. „Der Beschluss hat keine Auswirkungen auf die Infektionsschutzmaßnahmen, die für die Thüringer Schulen insgesamt angeordnet wurden. Sie bleiben rechtmäßig in Kraft“, hieß es weiter.

Zweifel am Weimarer Urteil

Das Ministerium zweifelt wegen einiger Ungereimtheiten an dem Beschluss aus Weimar und hat Beschwerde eingelegt. Schließlich liegt die Überprüfung der Infektionsschutzmaßnahmen bei den Verwaltungs- und nicht den Familiengerichten. Zudem sei der Beschluss vom 8. April nicht ordnungsgemäß bekannt gegeben worden, argumentiert das Bildungsministerium. „Ob die Entscheidung angesichts dieser und weiterer verfahrensrechtlicher Probleme überhaupt rechtliche Wirkung entfaltet und Bestand haben kann, muss obergerichtlich überprüft werden“, heißt es in einer Mitteilung.

Das Amtsgericht Hannover teilt diese Zweifel: „Für die Überprüfung von infektionsschutzrechtlichen Maßnahmen ist das Familiengericht nicht zuständig“, sagt Sprecher Freudenberg.

Von Manuel Behrens