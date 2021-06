Maskenpflicht auf der Tanzfläche? So läuft der Disco-Start in Hannovers RP5 Stage am Raschplatz

Hannover

Freundesgruppen, Pärchen, Freundinnen sitzen und stehen vor dem Eingang der Diskothek RP5 Stage am Raschplatz. Es wirkt fast wie eine ganz normale Partynacht; so wie immer – vor Corona. Die jungen Menschen plaudern miteinander, rauchen und schicken Sprachnachrichten rum. Es scheint, als wäre die Pandemie schon fast wieder vergessen, nur die Masken an Handgelenken und unter den Kinnen weisen auf die besonderen Umstände hin: Da war doch was ... Infektionsschutz!

Das RP5 ist einer der ersten Klubs, die in Hannover wieder öffnen. Für alle ist es das erste Mal seit vielen Monaten, dass sie wieder feiern gehen. Entsprechend gut ist die Laune. Damit sie aber in den Klub dürfen, müssen alle ein negatives Schnelltestergebnis nachweisen und eine Tischreservierung haben. Bis zu zehn Personen aus maximal drei Haushalten belegen einen der Tische, die Geschäftsführer Martin Polomka und sein Team auf der eigentlichen Tanzfläche aufgebaut haben. So sollen die Gäste automatisch ausreichend Abstand zueinanderhalten. Auch eine Bar gibt es nicht, stattdessen kommt die Bedienung an die Tische. 

„Die Veranstaltungen waren innerhalb von 30 Minuten ausgebucht“

„Solange man unter sich bleibt, ist alles gut“, sagt Alper (links). Gemeinsam mit Kumpel Arslan (rechts) und weiteren Freunden hat er einen Tisch im RP5 reserviert. An einem Tisch dürfen im RP5 zehn Personen aus maximal drei Haushalten feiern. Quelle: Villegas

„240 Personen sind angemeldet und registriert. Beide Veranstaltungen waren innerhalb von 30 Minuten ausgebucht“, sagt Polomka. Auch am Sonnabend öffnet er das RP5. Beide Abende seien eine Art Testlauf, um zu prüfen, ob das gedachte Konzept auch funktioniert. Die Anzahl der Gäste beträgt nur 40 Prozent der Kapazität, die sonst in die Disco passen. „Es geht nicht um das Vollmachen, sondern um das Konzept“, sagt der Geschäftsführer. Er sei froh, dass endlich wieder Leben in den Klub einkehrt.

Im Saal legt der DJ „Crazy in Love“ von Beyonce auf, aufgeregtes Gekreische folgt kurz darauf, und die vor allem weiblichen Gäste legen los. Das Tragen einer Maske abseits des Tisches ist für die meisten Gäste eine Selbstverständlichkeit. Ein Gefühl von Unsicherheit habe er nicht, sagt Alper, der mit seinen Freunden an dem reservierten Tisch tanzt: „Solange man unter sich bleibt, ist alles gut“.

„Die Dankbarkeit der Gäste ist spürbar“

Geschäftsführer Martin Polomka freut sich, dass es wieder losgeht. Die Zeit der Beschränkungen hat er genutzt um im RP5. Quelle: Villegas

Die Regelung auf der Tanzfläche Masken zu tragen, hatte die niedersächsische Landesregierung am Mittwoch, 2. Juni, nachträglich angepasst. Vor allem für Paare oder Leute, die sich gerade erst kennengelernt haben, sei das schwierig. „Man trinkt zusammen, knutscht rum und muss dann beim Tanzen eine Maske tragen“, kritisiert Polomka. Auch aus diesem Grund haben er und sein Team sich gegen eine offene Tanzfläche entschieden. Die Gäste scheint das kaum zu stören. In ihren Kleingruppen feiern sie ausgelassen, und statt Knutschen und Kuscheln stehen eher Tanzen und Zusammensein im Mittelpunkt der Feiernden. Der Blick auf die Bilder zeigt es: Das Maskengebot auf der Tanzfläche kommt also mangels offizieller Tanzfläche nicht zur Anwendung. Die Partygäste machen einfach den ganze Laden zur Tanzfläche. Wenn du gute Laune hast, ist der Dancefloor eben einfach da, wo das Leben dich hinstellt – Verordnung hin oder her.

„Wenn man mit den Leuten unten redet, spürt man einfach, wie dankbar sie sind, dass es wieder los geht“, sagt Geschäftsführer Polomka. Er ist an dem ersten Abend permanent unterwegs, spricht mit seinen Gästen, koordiniert das Team. Auch die Mitarbeitenden hätten es kaum abwarten können, bis es wieder losgeht. Seit Mitte März vergangenen Jahres sei keine Veranstaltungen mehr in dem Saal am Raschplatz organisiert worden. Stattdessen nutzte Polomka die Zeit, um Licht- und Soundtechnik zu erneuern.

„Ein negativer Test ist die Voraussetzung für den gemeinsamen Abend“

Ohne negatives Testergebnis geht es nicht. Wer im RP5 feiern wollte, musste neben der Tischreservierung auch ein tagesaktuelles negatives Testergebnis mitbringen. Quelle: Villegas

Vor dem Eingang stehen mehrere kleinere Gruppen. Um kurz nach Mitternacht ist es immer noch angenehm warm. Auch Anouia und ihre Freundinnen stehen draußen. Sie haben für das RP5 zwar keine Reservierung und kommen daher nicht mehr rein. Negativ getestet seien sie aber trotzdem, das sei ja schließlich die Voraussetzung für den gemeinsamen Abend gewesen, sagt Anouia. Sie haben eine Reservierung für das Jumanji ein paar Straßen weiter, wo sie gleich noch hin möchten.

Tom und Savan haben eine Reservierung für das RP5. Am Handgelenk tragen sie das hellblaue Papierbändchen: „Mir gefällt es. Nach Monaten, gefühlt Jahren, gibt es endlich wieder Lockerungen“, sagt Savan.

„Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, so lange wach zu sein“

„Ich bin es gar nicht mehr gewohnt, so lange wach zu sein“, schmunzelt Polomka. Wenn die Testrunden gut gehen, so hofft Polomka, können bald auch seine Osho Disco und das Palo Palo wieder aufmachen. Das Palo Palo habe er vorerst bewusst noch nicht geöffnet: „Das hat eine extreme Strahlkraft, das hätten wir fünfmal vollmachen können“, sagt er. Mit dem Verlauf des ersten Abends und der Stimmung unter den Gästen ist er zufrieden.

Von Leona Passgang