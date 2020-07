Hannover

Hat der Mund-Nasen-Schutz ausgedient? Wäre es nach CDU-Mann Harry Glawe gegangen, wäre das möglicherweise in seinem Bundesland bald so gekommen. Am Wochenende sorgte der Wirtschaftsminister von Mecklenburg-Vorpommern für einigen Wirbel, als er laut darüber nachdachte, die Maskenpflicht für den Handel aufzuheben, und sich auch aus Niedersachsen Unterstützung für seinen Vorstoß erhoffte. Die Begründung: Der Handel leide unter der Vorschrift, weil sie die Kundschaft vom entspannten Shoppen abhalte.

Auch Hannovers Innenstadt wird zwar wieder voller, doch in den Läden läuft das Geschäft immer noch nicht auf dem Niveau der Vor-Corona-Zeit. An Wochenenden liege der Umsatz sogar gerade mal bei 40 Prozent des Umsatzes vor der Krise, hatte Martin Prenzler, Sprecher der City-Gemeinschaft in Hannover, am Sonntag gesagt. Er ist sich sicher: Die Maskenpflicht im Einzelhandel schade dem Geschäft. „Nach unseren Umfragen hält die Maskenpflicht Menschen davon ab, spontan Geschäfte zu besuchen“, sagte Prenzler.

Beschwerden bei beschlagener Brille

Die Händler und Händlerinnen in Hannovers Innenstadt, die an diesem Montag in Hannovers Innenstadt auf die Maskenproblematik angesprochen werden, haben einen anderen Eindruck. „Ich denke nicht, dass es an den Masken liegt“, sagt Verkäuferin Phoung Linh Nguyen beim Juwelier Christ. „Die Menschen sind teilweise noch in Kurzarbeit und unsicher, wie sich die Lage auf dem Arbeitsmarkt entwickelt.“ Zwar erreichen die 28-Jährige auch Beschwerden von Kunden und Kundinnen über die Maske – vor allem, wenn deren Brille beschlage –, doch die meisten hätten keine Probleme.

Phuong Linh Nguyen, Verkäuferin bei Christ, trägt die Maske teilweise sieben Stunden lang. Quelle: Katrin Kutter

Den Menschen fehlt Sicherheit

Bei Kornelia Kusch im Kreativladen Idee hat sich bisher nur ein Kunde über die Masken beschwert, er habe sich vehement gewehrt, diese zu tragen und behauptet, Corona gebe es nicht. „Aber das war ein Einzelfall“, sagt die Verkäuferin. Auch in ihrem Geschäft hoffen sie auf etwas mehr Umsatz in der kommenden Zeit. Dass der komme, falls die Maskenpflicht falle, glaubt Kusch nicht. Sie glaubt, dass es andere Gründe für die Zurückhaltung vieler Kunden gebe: „Den Menschen fehlt wahrscheinlich eher die Planungssicherheit.“

Kornelia Kusch, Verkäuferin bei Idee: Kaum Beschwerden über die Maskenpflicht. Quelle: Katrin Kutter

Auch in der Politik fanden die Vorschläge aus Mecklenburg-Vorpommern am Montag keinen großen Anklang. Die 16 Gesundheitsminister der Länder einigten sich bei einer Telefonschalte mit Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) darauf, die Maskenpflicht nicht aufzuheben. Zur Begründung hieß es, es dürfe nicht der falsche Eindruck entstehen, die Pandemie wäre vorbei.

Im Outdoorladen SFU trägt ein Mitarbeiter keine Maske – er steht hinter ein Plexiglaswand im Kassenbereich. „Die Maske setze ich auf, wenn ich an die Kunden herantrete“, sagt der Mann. Dass die Kunden sich durch die Maskenpflicht gestört fühlten, hat der Verkäufer noch nicht beobachtet. Einige Kunden vergäßen ab und zu, die Maske aufzusetzen, holten dies nach einem Hinweis aber ohne Widerspruch nach. Gestört habe die Kunden vielmehr, dass sie eine Zeit lang einen Einkaufskorb mit in den Landen nehmen mussten. Das ist nun nicht mehr Pflicht. In den vergangenen Wochen sei das Geschäft wieder etwas angelaufen – auch wenn es noch nicht reiche, um die Verluste durch dem Lockdown auszugleichen.

Das sagen die Kunden und Kundinnen in der Innenstadt

Für Erika Maskus ist das Tragen der Maske kein großes Problem. Quelle: Katrin Kutter

Erika Maskus: „Ich bin nicht der Meckertyp; was muss, das muss. Viel schlimmer finde ich, dass ich meine Freundinnen gerade nicht umarmen kann. Die Maske ist nicht so ein großes Problem.“ Erika Maskus ist das dritte Mal seit dem Lockdown in Hannovers Innenstadt – sonst ist sie es mehrmals pro Woche.

„Schon dran gewöhnt“

Chiara Fürmann (l.) und Selina Ehmer sind zu Gast aus München. Quelle: Katrin Kutter

Selina Ehmer (Bild rechts) aus München: „Ich habe mich schon ziemlich an die Maske gewöhnt. Manchmal vergesse ich sie wieder abzusetzen, wenn ich aus dem Laden herausgegangen bin.“ Sie besucht mit ihrer Freundin Chiara Fürmann (links im Bild) eine weitere Freundin in Hannover. „Ich finde die Maske nicht so schlimm. Schade ist eher, dass man nicht so flexibel sein kann, wenn man zum Beispiel essen gehen will“, sagt Chiara Führmann.

„Mich stört es zusehends“

Wilfried Gaum hat Bücher gekauft. Quelle: Katrin Kutter

Wilfried Gaum: „Mich stört die Maske zusehends, wir haben einige Hundert Infizierte in einer Region mit über einer Million Menschen. Ich erinnere ans Grundgesetz, Artikel 2: die Handlungsfreiheit.“ Wilfried Gaum ist Asthmatiker und muss sich nach dem Tragen der Masken immer wieder neu einpendeln.

