Ende vergangener Woche hatte die Landesnahverkehrsgesellschaft für eine rechtliche Klarstellung gesorgt: Wer in Bussen und Bahnen keine Maske trägt, kann aus dem Fahrzeug geworfen werden. Und Maskenverweigerern darf auch ein Bußgeld auferlegt werden. Aber offenbar hat sich das noch nicht bei allen Nutzern von Bussen und Bahnen herumgesprochen. Immer wieder sitzen oder stehen in diesen Tagen in den Busse und Bahnen Fahrgäste, die keine Maske tragen oder ihre Nase nicht mit dem Schutz bedecken. Und es gibt Unverständnis, dass die Üstra das Problem nicht in den Griff bekommt. „Das Rauchverbot konnte die Üstra ja auch durchsetzen“, sagt ein Fahrgast, der regelmäßig mit Bussen und Bahnen unterwegs ist.

„Wir kontrollieren“

„Wir kontrollieren, ob die Menschen Masken tragen“, sagt Üstra-Sprecher Udo Iwannek. Das machten sowohl das Sicherheitspersonal als auch die Fahrscheinkontrolleure. Und wenn jemand ohne Maske sich weigere, einen Schutz aufzusetzen, oder das Fahrzeug nicht verlassen wolle, werde die Polizei gerufen, berichtet der Sprecher. Fahrgästen, die auf andere Passagiere ohne Maske treffen, rät Iwannek, den Platz zu wechseln.

Wie viele Menschen ohne Masken in den Bussen und Bahnen unterwegs seien oder erwischt werden, kann der Sprecher nicht sagen. „Wir führen darüber keine Statistik.“ Nach Beobachtung der Üstra halte sich „die ganz große Mehrheit“ an die Maskenpflicht. Die von einigen Fahrgästen geforderten flächendeckenden Kontrollen auf die Einhaltung der Maskenpflicht könne die Üstra nicht leisten, meinte Iwannek. „Wir haben 300 Wagen, in drei Schichten bräuchten wir dann 900 Kontrolleure.“

Fahrer angegriffen

Iwannek weist aber auch auf den Ermessensspielraum hin, den die Verkehrsbetriebe hätten. Wenn in der Nacht in einem Wagen zwei Fahrgäste sitzen, mit großer Entfernung voneinander, von denen einer keine Maske trage, sei das eine andere Situation, als wenn eine Stadtbahn voll sei, meint der Üstra-Sprecher. Die Fahrer seien aber nicht dafür da, die Maskenpflicht durchzusetzen, betont Iwannek. Dass das schlimme Folgen haben kann, zeigt ein Vorfall vom Dienstag in Oldenburg: Dort verprügelten zwei Männer einen Busfahrer, der sich geweigert hatte, die beiden mitzunehmen, weil sie keine Maske tragen wollten. Vor einigen Tagen war in Frankreich ein Busfahrer sogar von Fahrgästen zu Tode geprügelt worden, weil er sich geweigert hatte, die Fahrgäste ohne Maske mitzunehmen.

Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen sorgt für Diskussionen. Quelle: Katrin Kutter

Nach Angaben von Iwannek gilt die Pflicht, eine Mund-Nasenbedeckung zu tragen, auch an den Stationen. Das betreffe sowohl die U-Bahn-Stationen als auch die Hochbahnsteige. An anderen Haltestellen sei der Übergang zwischen dem Gehweg und der Haltestelle nicht eindeutig zu klären.

Künftig Durchsagen in Bussen und Bahnen

Iwannek gibt zu, dass in den Stationen und auf den Hochbahnsteigen die Maskenpflicht häufig nicht beachtet wird. Die Üstra werde aber weiterhin die Fahrgäste auf die gültigen Regeln mit Piktogrammen, Plakaten, Lautsprecherdurchsagen sowie Hinweisen im Fahrgastfernsehen und auf den Anzeigetafeln der Stationen und Hochbahnsteige hinweisen. Ab der kommenden Woche soll es auch regelmäßige Durchsagen in Bussen und Bahnen geben, kündigt der Sprecher an.

Allerdings gibt es bei der ganzen Angelegenheit aus Sicht der Üstra ein Problem: Schon allein die Diskussion über das Thema mache einigen Menschen Angst, die dann nicht mehr mit Bussen und Bahnen fahren wollten. „Wir tun auch in den Zeiten der Corona-Pandemie alles für die Sicherheit unserer Fahrgäste“, betont Iwannek.

Die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen hat noch zu einem anderen Problem geführt: Manche Fahrgäste sind aus gesundheitlichen Gründen von der Maskenpflicht befreit, weil sie beispielsweise Lungenprobleme haben. Diese Fahrgäste würden von anderen häufig sehr harsch angegangen, obwohl sie von der Maskenpflicht befreit seien, wie eine Leserin berichtet.

Bußgeld bis 25.000 Euro

„Für uns ist wichtig, dass die Verkehrsbetriebe das Thema im Blick haben“, sagt der Sprecher der Landesnahverkehrsgesellschaft, Dirk Altwig. Er hatte am vergangenen Freitag erläutert, die Corona-Verordnung des Landes schreibe das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung in öffentlichen Verkehrsmitteln vor. Verstöße dagegen seien Ordnungswidrigkeiten und mit Bußgeld belegt. Daran änderten auch die gesetzlichen Beförderungspflichten nichts, stellt Altwig klar. Die Verordnung sieht bei Verstößen, auch gegen die Maskenpflicht, ein Bußgeld bis zu 25.000 Euro vor.

