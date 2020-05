Eine Maske ist aufgrund der Corona-Pandemie in Bussen und Bahnen Pflicht. Doch was passiert, wenn Passagiere ihr Bedeckung vergessen oder verloren haben? Jeder darf mitfahren, sagt Regiobus in Hannover. Das Unternehmen appelliert an die Vernunft der Fahrgäste. Antworten auf die wichtigsten Fragen.