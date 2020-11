Hannover

Die Polizei Hannover geht weiterhin regionsweit gegen Maskenmuffel und Verstöße gegen andere Corona-Maßnahmen vor. Auch am zweiten Tag des Teil-Lockdowns wiesen die Beamten zahlreiche Menschen darauf hin, in Fußgängerzonen und im öffentlichen Nahverkehr einen Mund-Nase-Schutz. In Langenhagen musste sogar ein Einkaufsmarkt geschlossen werden, weil Angestellte wiederholt keine Masken trugen. Probleme bereiteten zudem erneut Friseursalons in der City.

Die Beamten begannen mit ihren Kontrollen pünktlich zum morgendlichen Berufsverkehr und Schulbeginn. Personen ohne Mund-Nase-Schutz setzten diesen umgehend auf, als sie darauf angesprochen wurden. „In den meisten Fällen erklärten sie die Verstöße mit Unwissenheit darüber, in welchen Bereichen die Bedeckung getragen werden muss“, sagt Polizeisprecher Michael Bertram. Die Region spricht unter anderem von Wochenmärkten, Fußgängerzonen und Einkaufsstraßen, ohne vor allem letztere genauer zu definieren. Die Maskenpflicht gilt seit vergangener Woche Mittwoch.

Deutlich mehr Menschen mit Maske

Um 9 Uhr fiel eine größere Gruppe am Raschplatz auf, die zu dicht zusammen stand. „Die Abstände wurden nach Ansprache aber eingehalten“, sagt Bertram. Ohnehin hatten die Ermittler am zweiten Tag des Teil-Lockdowns das Gefühl, mehr Menschen hielten sich an die neuen Vorgaben. Am Dienstag trugen demnach bereits rund 90 Prozent der Fußgänger Masken, wohingegen am Vortag noch fast ein Drittel ohne unterwegs war. Mehr als 1300 Ansprachen allein in der City und vereinzelte Ordnungswidrigkeitsverfahren waren die Folge. Der Verstoß gegen die Maskenpflicht kostet laut Sozialministerium 100 bis 150 Euro.

Wenig kooperativ zeigten sich diesbezüglich allerdings Angestellte eines Einkaufsmarktes in Langenhagen. Um 15 Uhr fielen zwei Mitarbeiter negativ auf, die keinen Mund-Nase-Schutz trugen. Als die Beamten drei Stunden später erneut vorbeikamen, hatten die 41- und 46-Jährigen immer noch oder wieder keine Maske auf. „Sie zeigten sich zudem uneinsichtig bezüglich der Einhaltung der Corona-Beschränkungen“, sagt Bertram. „In Absprache mit der Stadt Langenhagen wurde der Einkaufsmarkt daraufhin geschlossen.“ Drei Kioskbetreiber in Hannovers Südstadt und in Vahrenwald erhielten ebenso Anzeigen, weil sie keine Mund-Nase-Bedeckungen trugen.

Erneut Friseursalons ohne Hygienekonzept

Und erneut fielen Friseursalons in der City wegen fehlender Hygienekonzepte auf. Während die vier Beanstandeten von Montag die entsprechenden Papiere rechtzeitig nachreichen konnten, wurden Mängel bei sechs neuen Betrieben festgestellt. Sie haben ebenfalls einen Tag Zeit, Konzepte vorzulegen. Ein Inhaber vom Marstall erschien noch am Dienstagabend bei der Polizei. Doch die Unterlagen erschienen zunächst nicht schlüssig, sodass er noch einmal nacharbeiten musste, ehe er sein Geschäft wieder öffnen durfte.

In der Wedemark hingegen rückte der öffentliche Nahverkehr in den Fokus der Beamten: Sie registrierten ab 9 Uhr mehrere Verstöße an den S-Bahnhöfen Bissendorf und Mellendorf. Es wurden entsprechend Verfahren eingeleitet. Vor allem mussten die Polizisten Schülerinnen und Schüler ansprechen, die sich nicht wie vorgeschrieben an die Maskenpflicht hielten.

