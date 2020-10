Maskenpflicht in Hannover: So war der erste Tag in den Fußgängerzonen

Hannover

Der Riss geht manchmal mitten durch die Partnerschaft: Am ersten Tag der Maskenpflicht in Hannovers Fußgängerzonen gibt es Pärchen, da trägt der Mann einen Schutz vor Mund und Nase, die Frau dagegen nicht. Geduldig steht Polizeioberkommissar Heiko Wallbaum am Kröpcke und spricht jeden auf einen Verstoß an. Ein lauter Pfiff, ein Radfahrer muss anhalten. Verbotenerweise tagsüber im der Fußgängerzone geradelt und sogar keine Maske vor dem Gesicht. Der Kontaktbeamte belässt es am ersten Tag aber bei einem freundlichen Hinweis.

„Ich würde sagen, die Quote liegt bei 50 zu 50“, sagt Wallbaum. Der Polizist hatte mit mehr Maskenmuffeln gerechnet. „Ich bin überrascht.“ Immerhin sei es der erste Tag. Gemeinsam mit einem Kollegen hat sich Wallbaum ein paar Stunden im Dienstplan freigeschaufelt, um die Hannoveraner freundlich auf die neue Verordnung hinzuweisen. Wallbaum: „Bislang hatten wir niemanden, der unwirsch reagiert hat.“ Ingrid Bräuer sucht sogar den direkten Kontakt zu den Beamten. „Ich hatte irgendetwas darüber gelesen, kenne aber die genauen Bereiche nicht“, sagt die 74-Jährige. „Da dachte ich, frage ich besser mal nach, bevor es Ärger gibt.“

Anzeige

Durchsage auf der Limmerstraße

Ingrid Bräuer wusste zwar von der Maskenpflicht, kannte die Details aber nicht. Deshalb fragt sie kurzerhand am Kröpcke beim Kontaktbeamten Heiko Wallbaum nach. Quelle: Irving Villegas

Das Gros in der City trägt den Schutz schon ohne Erinnerung, auf der Lister Meile ist die Quote sogar noch etwas besser. Der Rest lässt die Nase raushängen oder die Maske baumelt am Handgelenk. Auffallend häufig wird mit heruntergezogenem Mundschutz telefoniert. Ein radelnder Essenslieferant diskutiert sogar latent aggressiv mit Polizist Wallbaum. Auch er trägt keine Maske, vorrangig fühlt er sich aber durch die Aufforderung, sein Rad durch die Fußgängerzone zu schieben, gegängelt. Auf der Limmerstraße weist eine Streifenwagenbesatzung per Durchsage die Menschen auf die Maskenpflicht hin. Einige hören drauf, andere nicht.

Lesen Sie auch: So hoch ist der kritische Corona-Wert in Ihrer Gemeinde

Problem: Hannovers Maskenzonen sind im Gegensatz zu beispielsweise Hamburg nicht exakt festgelegt. Die Region vertraut auf die eigenständige Gefahreneinschätzung der Menschen. Die Georgstraße zwischen Steintor und Kröpcke ist zweifelsfrei dabei, der Bereich vom Platz der Weltausstellung bis zur Markthalle dagegen eher Grauzone. Ähnlich beurteilt das auch der Kontaktbeamte Wallbaum. Petra Schmidt aus Burgdorf und ihre beiden Töchter bauen daher auf den gesunden Menschenverstand: „Sobald mehr Menschen auftauchen und die Zahl der Geschäfte zunimmt, setzen wir die Masken auf“, sagt die 50-Jährige.

Corona-Maßnahmen übertrieben?

In der Bahnhofstraße hält sich das Gros der Fußgänger an die Maskenpflicht. Doch einzelne tragen trotz Vorgabe gar keinen Mund-Nasenschutz oder haben ihn nicht richtig aufgesetzt. Quelle: Irving Villegas

Aber es gibt auch kritische Stimmen. Ein 60-Jähriger, der anonym bleiben möchte, bezeichnet die Corona-Maßnahmen längst als „nicht mehr sinnvoll“. Das Gleichgewicht zwischen Aktionen und Krankheitsverlauf sei abhanden gekommen. Er könne verstehen, wenn manch einer von beschnittenen Freiheitsrechten spreche. Allerdings kann der 60-Jährige nicht begründen, wo ihn eine Maske darin einschränkt. „Es geht um andere Dinge, beispielsweise die Sperrstunde.“ Die Maske trägt der 60-Jährige, weil er kein Bußgeld zahlen will.

Lesen Sie auch: Neue Corona-Regeln: Der typische Kindergeburtstag ist jetzt verboten

Oliver Berndt aus Badenstedt wiederum findet die Pflicht bei ausreichend Abstand und Frischluft ebenso übertrieben – erst recht in den Randbereichen wie der Karmarschstraße. Wenn er aus Geschäften komme, wolle er die Maske abnehmen und durchatmen. „Das Tragen ist eben unangenehm“, sagt der 53-Jährige. Aber: Sollte es in der City brechend voll sein, ziehe er die Maske natürlich auf oder meide die Innenstadt ganz. Renate Hermann (74) zieht den Schutz seit Tagen grundsätzlich immer an, „so kann ich ihn gar nicht erst vergessen“.

Respekt vor anderen

Mitunter gibt es sogar diejenigen, die noch gar nichts von der Maskenpflicht mitbekommen haben. Der 21-jährige Felix, der seinen Nachnamen für sich behält, ist dennoch mit Mund-Nasenschutz auf der Lister Meile unterwegs. „Angesichts der hohen Infektionszahlen halte ich es grundsätzlich für sinnvoll“, sagt der junge Mann. Er setze seine Maske überall dort im Freien auf, wo er den Mindestabstand nur schwer einhalten kann – auch aus Respekt vor anderen, die er so schützen möchte. „Es tut schließlich nicht weh.“

Von Peer Hellerling