Das Durcheinander um die Maskenpflicht in der Region Hannover geht weiter. Eine klare Regelung, in welchen Straßen in Hannover und in den Umlandkommunen eine Maskenpflicht gilt, wird es nicht geben. Angesichts der sinkenden Infektionszahlen in der Region und der „mangelnden Praktikabilität“ hätten sich der Regionspräsident und die Bürgermeister der Kommunen darauf verständigt, nun doch keine Liste mit Straßen, in denen eine Maskenpflicht gilt, zu veröffentlichen. Das teilte Regionssprecherin Christina Kreutz auf Anfrage mit.

Gericht hatte Zweifel an Verordnung

Vor rund vier Wochen hatte das Verwaltungsgericht Hannover an der Verordnung der Region zur Maskenpflicht im Freien „erhebliche Zweifel“ geäußert. Die Richterinnen und Richter bemängelten unter anderem, es sei nicht klar zu erkennen, „an welchen konkreten Örtlichkeiten die Verpflichtung zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung“ gelten solle. Teile der Regelung seien zu pauschal, das Gericht hatte der Region den Hinweis gegeben, konkrete Straßennamen zu benennen. Die Region hatte daraufhin ihre Allgemeinverfügung außer Kraft gesetzt. In der Verfügung waren pauschal zum Beispiel „Einkaufsstraßen“ genannt worden, in denen eine Mund-Nasen-Bedeckung getragen werden muss. Dabei blieb jedoch unklar, inwieweit etwa die Hildesheimer Straße als Einkaufsstraße zu werten ist.

Daraufhin hatte das Team Recht der Regionsverwaltung begonnen, gemeinsam mit den Städten und Gemeinden Straßennamen zu sammeln, in denen eine Maskenpflicht gelten soll. Da in Fußgängerzonen laut Landesverordnung sowieso eine generelle Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung gilt, ging es in dieser Liste um weitere Einkaufsstraße, wie in Hannover zum Beispiel die Schmiedestraße. Eine zusätzliche Liste mit Straßennamen werde es nach derzeitigem Stand nun aber nicht geben, teilte Kreutz jetzt mit.

Maskenpflicht gilt auch ohne Allgemeinverfügung

Das bedeutet allerdings nicht, dass aktuell gar keine Masken in der Stadt getragen werden müssen – ganz im Gegenteil. Die Maskenpflicht ist nur für unspezifisch benannte Bereiche wie „Ladengebiete“ oder „Einkaufsstraßen“ aufgehoben. Sie gilt weiterhin in den genau definierten Fußgängerzonen in der ganzen Region Hannover sowie an allen Orten unter freiem Himmel, an denen der Mindestabstand von 1,50 Metern nicht zuverlässig eingehalten werden kann. In einigen Städten im Umland gibt es ebenfalls klar definierte Bereiche, in denen die Maskenpflicht weiterhin gilt – so etwa in Neustadt.

Außerdem müssen Besucher von Einkaufszentren wie der Ernst-August-Galerie in Hannover, dem Leine-Center in Laatzen oder dem A-2-Center in Altwarmbüchen zwingend eine Mund-Nasen-Bedeckung tragen. Auch müssen in Bussen und Bahnen, an den Haltestellen und in den U-Bahn-Stationen weiterhin Masken aufgesetzt werden. Außerdem gilt die Maskenpflicht auf Wochenmärkten und Sondermärkten. Die Regelung will die Region jetzt noch ergänzen, zum Beispiel durch Tunnel und Unterführungen an Bahnhöfen. Am Montag, 7. Dezember, will die Polizei eine Großkontrolle zur Einhaltung der Maskenpflicht durchführen.

