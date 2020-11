Maskierter Mann raubt Juweliergeschäft in Kleefeld aus

Hannover

Ein maskierter Mann hat am Mittwochvormittag in Kleefeld ein Juweliergeschäft überfallen und dabei Schmuck sowie Geld erbeutet. Laut Polizei blieben die Mitarbeiterinnen des Ladens an der Scheidestraße bei dem Überfall unverletzt. Die Ermittler benötigen nun Hinweise aus der Bevölkerung zu dem bislang unbekannten Täter und suchen Zeugen.

Mit Gegenstand auf Einrichtungsteile eingeschlagen

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei war der Räuber gegen 9.10 Uhr in das Geschäft gekommen, hatte sofort die beiden Angestellten angebrüllt und unvermittelt mit einem Gegenstand auf Einrichtungsteile eingeschlagen. Wie Polizeisprecher Martin Richter mitteilt, nahm der Räuber schließlich Schmuck aus einer Auslage und verstaute die Beute in einer mitgebrachten Tasche. Anschließend habe er sich von den Mitarbeiterinnen Geld aushändigen lassen und sei mit einem Fahrrad zum Kantplatz geflüchtet. Dort sei der Mann in ein Taxi eingestiegen und habe sich im Bereich Berckhusenstraße/Lathusenstraße absetzen lassen. Der Täter konnte schließlich mit der Beute entkommen.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum Täter geben können oder nützliche Beobachtungen gemacht haben: Der gesuchte Mann ist 1,75 bis 1,80 Meter groß, etwa 25 bis 30 Jahre alt und wird als sportlich und schlank beschrieben. Zur Tatzeit trug er eine blaue Jeans und einen dunklen Kapuzenpullover mit heller Applikation. Die Kapuze hatte er über den Kopf gezogen. Außerdem trug er schwarze Sneaker mit hellen Streifen, eine dunkle Mund-Nasen-Bedeckung und hatte eine dunkle Umhängetasche zum Transport der Beute bei sich. Hinweisgeber erreichen den Kriminaldauerdienst der Polizei unter Telefon (0511) 1095555.

Von Ingo Rodriguez