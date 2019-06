Hannover

Nach einem schweren Raub in Hannover sucht die Polizei nach Zeugen, die auf die Spur des Täters führen können. Der mit einer Sturmhaube maskierte Mann hat in der Nacht zu Mittwoch einen Kiosk am Mühlenberger Markt überfallen, eine Mitarbeiterin mit einem Messer bedroht und Bargeld aus der Kasse gestohlen, teilt die Polizei mit.

Fahndungsmaßnahmen der alarmierten Polizei mit mehreren Streifenwagen verliefen erfolglos. Nun hoffen die Beamten auf weitere Hinweise.

Wer hat den Räuber gesehen?

Der hochdeutsch sprechende Mann wird als etwa 25 Jahre alt, circa 1,60 Meter groß, von schlanker Statur und mit heller Haut beschrieben. Zum Tatzeitpunkt gegen 2.30 Uhr sei er mit einem schwarz-weißen Adidaspullover sowie einer blauen Jeans bekleidet gewesen.

Von RND/dpa