Hannover

Die Prügelei zwischen zwei Großfamilien in Badenstedt Anfang Juni hat jetzt den Sozialausschuss des hannoverschen Rates beschäftigt. Dabei hörten die Politiker einen dramatischen Augenzeugenbericht einer Anwohnerin. Die Mutter schilderte im Ausschuss unter Tränen, wie sie die Schlägerei mit zwei Kindern vom Fenster aus mit angesehen habe. „Wir hatten den Eindruck, wir befinden uns im Bürgerkrieg“, sagte sie. Die 39-Jährige forderte: „Wir möchten, dass sichergestellt wird, dass unsere Kinder nicht angespuckt, angeschrien, nicht vom Auto überfahren werden.“

Zuwandererfamilien waren bewaffnet

An jenem Nachmittag waren rund 60 Menschen auf einer Kreuzung aufeinander losgegangen. Die Kontrahenten waren bewaffnet: Knüppel, Flaschen, Bretter und Waffen wie eine Machete sollen dabei zum Einsatz gekommen sein.

Anzeige

Am Rande des Ausschusses berichtete die Augenzeugin, dass es in der Gegend schon seit Längerem Probleme mit Müll gebe. Auch Diebstahl habe es schon gegeben. Den habe sie der Polizei gemeldet, aber keine Anzeige erstattet. Manche der Männer aus den Roma-Familien führen überdies immer wieder mit überhöhter Geschwindigkeit mit dem Auto auf den Bürgersteig. Ihre Kinder hätten zunehmend Angst, sich auf dem nahe liegenden Kinderspielplatz aufzuhalten.

Weitere HAZ+ Artikel

Die Stadtverwaltung will nun mit einem Runden Tisch auf die Massenschlägerei zwischen den Roma-Großfamilien in Hannover-Badenstedt reagieren. Institutionen wie die Polizei, der Kommunale Sozialdienst und das Bezirksmanagement des Stadtteils würden sich noch in diesem Monat zusammensetzen, um zu überlegen, wie sie das Problem vor Ort angehen könnten, sagte Sozialdezernentin Konstanze Beckedorf. Unter anderem die CDU-Ratsfraktion hatte zuvor gefordert, dass die Verwaltung Stellung bezieht. Ein so dramatischer Vorfall ziehe zwangsläufig die Frage nach sich, ob die derzeitigen städtischen Konzepte in Bezug auf Zuwanderer aus Südosteuropa noch griffen, sagte CDU-Fraktionschef Jens Seidel.

„Kein Bedarf für Maßnahmen“

Beckedorf betonte auch auf Nachfragen von SPD, CDU und AfD, dass es sich bei der Massenschlägerei um einen bislang singulären Vorfall handele. Von zwei der Familien wisse der Kommunale Sozialdienst, sie erhielten Unterstützung bei Problemen mit Ämtern und mit der Schule. Es sei bekannt, dass es Schwierigkeiten mit Schulabsentismus gebe. Aber es sei „kein Bedarf für weitere Maßnahmen erkennbar gewesen“. Beckedorf betonte, dass die Verfolgung der Straftaten im Zusammenhang mit der Schlägerei Sache der Polizei und nicht der Stadt Hannover seien.

Koordinierungsstelle betreut 1200 Roma

7400 Menschen aus Rumänien und Bulgarien leben laut Stadtverwaltung zurzeit in Hannover. Die Zahl habe sich seit 2018 kaum verändert, sondern schwanke zwischen 7100 und 7400, sagte Beckedorf. Wie viele Roma darunter seien, sei nicht bekannt. 1200 der Zuwanderer aus Südosteuropa würden derzeit von der 2014 gegründeten städtischen Koordinierungsstelle Zuwanderung Südosteuropa betreut.

Lesen Sie auch

Von Jutta Rinas