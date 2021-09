Hannover

Ein rundes Häuschen, auf dem Volant der Markise stehen Begriffe wie „Caffé“ und „Gelato“: Die Familie Dall’Asta hat am Freitag nahe der Musikhochschule an der Eichstraße 2 in der Oststadt ihre vierte Eisdiele in Hannover eröffnet – gerade noch rechtzeitig, um die letzten warmen Tage dieses Sommers zu erwischen.

„Wir wollten unbedingt noch Sonne mitnehmen“, sagt Marco Dall’Asta, der das Geschäft zusammen mit seinem Bruder Giuseppe und Vater Massimo betreibt. Die letzten Tage vor der Eröffnung seien stressig gewesen, erst am Donnerstag waren die Bauarbeiten beendet. Auf die Räumlichkeiten habe die Familie schon länger ein Auge geworfen, berichtet Marco Dall’Asta. Im Frühjahr sei dann klar gewesen, dass die Familie das ehemalige Suppengeschäft nutzen kann. „Der Laden ist so schön, dass wir uns das nicht entgehen lassen können“, sagt der 35-Jährige.

„Wir wollten das Aussehen der Eisdiele bewusst klassisch halten“: Das neue Eiscafé soll an eine italienische Bar erinnern. Quelle: Frank Wilde

„Schöner geworden als gedacht“

Mit dem Ergebnis der Umbauarbeiten ist Marco Dall’Asta sichtlich zufrieden. „Es ist noch schöner geworden als wir uns das vorgestellt hatten“, sagt er. „Wir wollten das Aussehen der Eisdiele bewusst klassisch halten.“ Die grüne Markise mit der weißen Aufschrift soll an Italien erinnern. Deshalb stehen dort neben „Caffé“ und „Gelato“ auch die Begriffe „Giornale“ (Zeitungen) und „Tabacchi“ (Tabak) – ganz, wie man es von einer italienischen Bar gewohnt ist. Zu kaufen gibt es diese beiden Artikel allerdings nicht.

Stattdessen können Gäste derzeit zwischen zwölf verschiedenen Eissorten auswählen. Bei Bedarf kann Marco Dall’Asta das Angebot auf 18 Sorten erweitern. „Die Sorten wechseln wir durch“, erklärt der Unternehmer. Neben klassischen Geschmacksrichtungen wie Schokolade oder Erdbeere gebe es immer ein paar spezielle Sorten, Blueberry Cheesecake oder Sesam etwa.

Bis zu 18 Sorten bieten die Dall’Astas in der neuen Eisdiele an. Quelle: Frank Wilde

Neben dem Eis liegt der Fokus auf Kaffee. Die Familie lässt dafür von Machwitz Kaffee eine eigene Röstung anfertigen. Die Milch und die Sahne, die in Kaffee und Eis landen, beziehen die Dall’Astas von Hemme Milch aus der Wedemark. Croissants und Brötchen komplettieren das Angebot in der Eisdiele – ganz so, wie es die Aufschrift „Panini“ auf der fünften Markise verspricht.

Sitzplätze gibt es nur draußen

Wer in der Eisdiele einkehrt, kann auf einem der weißen Stühle vor dem Häuschen Platz nehmen. Zum Abstellen der Speisen und Getränke dienen momentan noch Holzplatten auf Getränkekisten. Diese sollen Dall’Asta zufolge aber bald richtigen Tischen weichen. Im Innenraum der Eisdiele können Gäste einen Espresso im Stehen trinken, für mehr reicht der Platz nicht aus.

Eine Bedienung gibt es in der neuen Filiale nicht. Anders als viele andere Gastronomiebetriebe hat die Familie aber keine Personalsorgen. „Wir haben alle unsere Mitarbeiter in der Corona-Pandemie weiter beschäftigt“, sagt Marco Dall’Asta.

HAZ Freizeit-Newsletter Im HAZ Freizeit-Newsletter geht es alle zwei Wochen um Ausflüge in der Region Hannover und darüber hinaus – mit vielen Tipps für Ihre Freizeit vor der Haustür. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Arbeit in einer Eisdiele? „Ein hartes Business“

Manchmal steht der 35-Jährige auch selbst hinter dem Tresen. Er ist schon seit 15 Jahren im Eisdielen-Geschäft und betreibt in Langenhagen seine eigene Filiale. Die Familie Dall Asta ist seit 1928 Eisdielenbesitzer in Hannover. „Das ist ein hartes Business“, sagt Marco. Das läge zum einen daran, dass eine Eisdiele viel körperliche Arbeit bedeute, zum anderen an den langen Tagen. Trotzdem mache ihm die Arbeit Spaß, beteuert er. Was er sich für die neue Filiale erhoffe? „Das hier viel geht.“

Info: Die neue Massimo-Filiale liegt an der Eichstraße 2. Geöffnet ist täglich von 9 bis 19 Uhr.

Von Thea Schmidt