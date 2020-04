Massiver Anstieg: Staatsanwaltschaft Hannover verstärkt Einheit gegen Kinderpornos

Hannover

Die Staatsanwaltschaft Hannover rüstet auf im Kampf gegen sexuellen Missbrauch von Kindern. Ab sofort gibt es eine zweite Abteilung, die sich mit den Fällen beschäftigt. Der Grund ist dramatisch: Allein die Verbreitung von Kinderpornos verdoppelte sich im vergangenen Jahr nahezu im Vergleich zu 2018. Der Missbrauch von Jugendlichen stieg ebenfalls massiv an. Die bislang nur sechs Strafverfolger bewältigen das enorme Aufkommen nicht mehr.

„Innerhalb der Behörde gab es schon seit längerer Zeit Hilferufe“, sagt Thomas Klinge. Er ist Sprecher der Staatsanwaltschaft Hannover und ab sofort auch Leiter der neuen Abteilung. 2019 verzeichnete die Polizei Hannover 304 Fälle (2018: 180; plus 69 Prozent) von verbreiteten pornografischen Schriften. Mit 231 Delikten machten davon Kinderpornos erneut den größten Teil aus (2018: 124; plus 86 Prozent). Auch der Missbrauch von Jugendlichen nahm um neun Taten auf 16 zu. Die Gesamtzahl der Sexualdelikte in der Region stieg in nur einem Jahr von 1033 auf 1126 (plus 9 Prozent).

Anzeige

„Ich will den Schwächsten helfen“

Oberstaatsanwalt Thomas Klinge (64) ist Leiter der neuen Abteilung. Quelle: Staatsanwaltschaft Hannover

Weitere HAZ+ Artikel

Dank der neuen Abteilung gibt es nun zwölf spezialisierte Strafverfolger. Das Dezernat beschäftigt sich sowohl mit Kinderpornos als auch mit sexuellen Gewalttaten. Klinge freut sich nach eigenem Bekunden auf die neuen Aufgaben. „Es geht mir darum, den Schwächsten zu helfen“, sagt der 64-Jährige. Schon von 2009 bis 2015 war er in dem Bereich aktiv. Klinges bekanntester Fall in dieser Zeit war der gegen den Ex-Bundestagsabgeordneten Sebastian Edathy ( SPD) wegen des Besitzes von Kinderpornos. Das Verfahren wurde 2015 gegen Zahlung von 5000 Euro an den Kinderschutzbund eingestellt.

Der enorme Anstieg vor allem bei Kinderpornos ist ein Resultat der digitalen Welt. Das Material lässt sich von Pädophilen nicht nur einfach herstellen, sondern auch verbreiten. Ebenfalls massiv zugenommen hat das sogenannte Sexting unter Kindern beziehungsweise Jugendlichen. Das sind zum Beispiel per Whatsapp verschickte Nacktfotos des eigenen Körpers, die irgendwann unbeabsichtigt an der gesamten Schule oder im Internet kursieren. Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe bezeichnet das Phänomen als „Schattenseite der Digitalisierung“.

Datenmengen steigen enorm

Für Oberstaatsanwalt Klinge ist es wichtig, dass die nötigen Ermittlungen wie in seinem Fall freiwillig übernommen werden. „Die Verfahren sind auch belastend“, sagt er. „Das ist nichts, was man abstreift, wenn man abends die Behörde verlässt.“ Durch die dank der Me-Too-Debatte verschärften Gesetze und den technischen Fortschritt ergeben sich zudem neue Möglichkeiten. Denn auch die beschlagnahmten Datenmengen sind drastisch gestiegen: 2018 waren es allein beim Landeskriminalamt ( LKA) Niedersachsen 1314 Terabyte. Zum Vergleich: Auf nur einen davon passen etwa eine Million Fotos.

Deshalb kam im Januar Unterstützung in Form von Künstlicher Intelligenz (KI), damit die LKA-Ermittler nicht weiter jede Aufnahme mühsam selbst analysieren müssen. Das System durchforstet automatisch die beschlagnahmten Festplatten und schafft so 21 Dateien pro Sekunde. Ein Ermittler kommt in derselben Zeit auf lediglich eine Aufnahme. Dank der KI müssen die Beamten nur noch die Daten gegenprüfen, die das System herausgefiltert hat – etwa 25 Prozent der anfänglichen Bilderflut. Der entscheidende Vorteil laut LKA-Chef Friedo de Vries: „So haben die Kollegen künftig wesentlich mehr Zeit für die eigentliche Ermittlungsarbeit.“

Lesen Sie auch

Von Peer Hellerling