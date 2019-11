Hannover

Auf dem Messeschnellweg kommt es in der kommenden Woche zu erheblichen Einschränkungen. Wegen des erwarteten hohen Besucherandrangs zur weltgrößten Landtechnikmesse Agritechnica wird die Strecke zwischen dem Weidetorkreisel und der Abfahrt Messe-Nord zur Einbahnstraße. Die sogenannte Maßnahme A gilt von Dienstag bis Sonnabend, 12. bis 16. November, jeweils in der Zeit zwischen etwa 7.15 Uhr und 11. 30 Uhr. Dann werden auf dem Messeschnellweg alle vier Spuren in Richtung Süden den Besuchern für die Anreise zur Verfügung stehen. „Zwischen Dienstag und Donnerstag erwarten wir die meisten Besucher. Bei der jüngsten Agritechnica vor zwei Jahren hatten wir in der Spitze allein bis zu 700 Bussen an einem Tag“, sagt Holger Heuer von der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen.

Keine Maßnahme R

Eine Einbahnstraßenregelung für die Rückreise der Messegäste, die sogenannte Maßnahme R, ist während der diesjährigen Landtechnikmesse nicht geplant. „Wir haben festgestellt, dass dieser Schritt lange Staus produziert, und zwar genau dort, wo aus vier Spuren wieder zwei gemacht werden – deshalb verzichten wir inzwischen auf diesen Eingriff“, sagt Heuer.

Die Maßnahmen A und R für die großen Messen müssen seit dem Jahr 2013 per Hand eingerichtet und wieder abgebaut werden. Das hydraulische System, mit dem die Baken in der Mitte der Fahrspuren automatisch versenkt und wieder angehoben werden konnten, musste damals zugeschüttet werden, weil es nicht mehr zu reparieren war.

Auch an den Aufbautagen wird es eng

Die Experten der Verkehrsmanagementzentrale raten Pendlern, die aus Richtung Süden nach Hannover müssen, das Messegelände an den Agritechnica-Tagen bis 7.30 Uhr passiert zu haben. Wer aus dem Raum Sarstedt oder Hildesheim kommt, sollte den Schnellweg spätestens in Höhe der Bundesstraße 443 verlassen und über diese, die Autobahn 7 und den Südschnellweg nach Hannover fahren. Doch bereits vor der Eröffnung der Agritechnica am 10. November kommt es rund um die Ausstellungshallen zu Beeinträchtigungen. An den Aufbautagen, am 8. und am 9. November, sollten Autofahrer den Bereich meiden, sofern sie nicht zu Messe selbst oder den umliegenden Geschäften müssen. Die Verkehrsmanagementzentrale richtet während der Agritechnica ein Bürgertelefon ein. Unter der Nummer (0511) 35 35 42 42 können Berufspendler ihre Fragen stellen und Anregungen loswerden.

Von Tobias Morchner