„Franka“ heißt die neue Mitarbeiterin, die Schülerinnen und Schüler der Humboldtschule bald die Welt der Digitalisierung näherbringen soll. Als erstes Gymnasium in der Stadt bekommt die Schule demnächst zwei Leichtbau-Roboterarme geliefert, die zunächst in den Arbeitsgemeinschaften für projektorientiertes Lernen und später auch in anderen Fächern wie Informatik, Mathematik, aber auch Politik und Wirtschaft eingesetzt werden können.

Auch andere Schulen in der Region wie etwa die Kooperative Gesamtschule (KGS) und das Gymnasium Neustadt haben Roboter beantragt, an der Humboldtschule sind sie aber schon bewilligt worden.

Feinfühliger Roboterarm

„Franka ist ein feinfühliger Roboter“, sagt Kunst- und Geschichtslehrerin Wiebke Kontzog, die das Landesprojekt „Robonatives“ an der Schule betreut und sich Ende vergangenen Jahres von der Industrie- und Handelskammer zur zertifizierten Anwenderin hat ausbilden lassen. „Vormachen genügt – schon greift der Arm selbst zu. Der Leichtbauroboter ahmt Bewegungen nach, merkt sich Abläufe und reagiert sensibel auf Berührung.“ Vielleicht trägt der Roboter auch deshalb einen Frauennamen.

„Franka“ wird auch in Corona-Forschung eingesetzt

„Franka“ ist App-basiert und laut Kontzog leicht zu handhaben. Einfach verständliche Begriffe wie Greifen, Stecken, Einsetzen und Schrauben würden als Bausteine zu Prozessabläufen eingesetzt. Die Roboterarme werden an bekannten US-Forschungseinrichtungen und Universitäten wie dem MIT in Boston, Stanford, Berkley und Columbia eingesetzt, helfen auch bei der Entwicklung von Corona-Impfstoffen und der Auswertung von Corona-Tests.

Humboldtschule will „Robotik affine Schule“ werden

„Robonatives“ ist Teil des Masterplan Digitalisierung des Landes und soll Schüler in neuen Techniken fit machen. Die Humboldtschule ist Projektschule im Masterplan und hat sich bei der Robokind-Stiftung auch um das Siegel „Robotik affine Schule“ beworben. „Ich glaube, dass Zukunftsthemen in die Schule gehören und Kindern früh Zugänge ermöglicht werden müssen“, sagt die vierfache Mutter Kontzog.

