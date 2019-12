Hannover

Ein inzwischen pensionierter Berufsschullehrer aus Hannover lässt die Sorge um die immer weiter schwindenden Rechenkünste der Schüler nicht ruhen. Durch den Einsatz des grafikfähigen Taschenrechners im Unterricht seien die Jugendlichen nicht mehr in der Lage, einfache Rechenoperationen durchzuführen, kritisiert der ehemalige Physik- und Mathematiklehrer.

Viele Elftklässler können nicht dividieren

Jahrelang hat er mit Elftklässlern am Beruflichen Gymnasium kleine Rechentests ohne Taschenrechner gemacht, um ihre Leistungen abzuprüfen. Das Ergebnis war niederschmetternd: Egal, ob sie vorher andere Gymnasien, Realschulen oder Gesamtschulen besucht hatten, viele Schüler scheiterten daran, fünfstellige Zahlen schriftlich zu subtrahieren, Addition sei deutlich besser gewesen, Multiplikation sei mittelmäßig gelungen, sagt der Lehrer, aber Division mit zweistelligen Zahlen schaffe so gut wie kein Schüler.

Von 71 Schülern konnten 66 die Aufgabe 1025 geteilt durch 13,6 nicht korrekt lösen, 1025 mal 13,6 konnten 45 Schüler nicht lösen, was 76064 minus 36972 ist, wussten 24 Jugendliche nicht, 76064 plus 35972 konnten sieben Schüler nicht ohne Taschenrechner zusammenzählen. Die Gruppe derjenigen, die zuvor ein Gymnasium besucht hatten, schnitt dabei deutlich schlechter ab als die anderen: Die Divisionsaufgabe konnte keiner dieser Schüler korrekt lösen, die Multiplikationsaufgabe schafften 25 von 31 Schülern nicht, die Minusaufgabe 16 von 31, zwei von 31 Schülern scheiterten an der Addition.

„Taschenrechner machen dümmer, nicht klüger“

Seinen Namen will der Pädagoge lieber nicht in der Zeitung lesen, zu groß war der Druck, als er einmal vor ein paar Jahren einen Versuch öffentlicher Kritik wagte. „Das Thema ist tabu“, sagt er, „Schulen wollen keine Schlagzeilen über schlechte Matheergebnisse ihrer Schüler, und Landesschulbehörde und Kultusministerium sitzen das Thema aus.“ Es sei kein Wunder, dass die Abbrecherquoten gerade in technischen Studiengängen aufgrund fehlender Mathematikkenntnisse sehr hoch seien.

Auch jüngste Bildungsstudien haben Niedersachsens Gymnasiasten keine guten Mathematikleistungen bescheinigt. Schon mehrmals gab es Debatten um zu schwere Mathematikabiturklausuren. Die Ursache liegt für den ehemaligen Berufsschullehrer klar auf der Hand: Der frühe und intensive Einsatz immer leistungsfähigerer Taschenrechner in der Sekundarstufe I. „Die Nutzung dieser Rechner hat unsere Kinder nicht klüger, sondern dümmer gemacht“, hat der Lehrer schon vor Monaten an das Kultusministerium in einem Brief geschrieben. Eine echte Reaktion habe es darauf nicht gegeben, moniert der Lehrer, nur ein Standardantwortschreiben. Man habe das zur Kenntnis genommen und danke für die Anregungen.

Wie viel sind 50 mal 12 ?

Neulich habe er erlebt, dass eine Studentin nicht in der Lage gewesen sei auszurechnen, wie viel ein Spendenbetrag von 50 Euro monatlich als Jahresbeitrag ergebe. Glücklicherweise studiere sie eine Geisteswissenschaft und nichts Technisches.

Von Saskia Döhner