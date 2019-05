Dritte Großdemo gegen das umstrittene neue Polizeigesetz in Hannover: Rund 1600 Menschen nehmen zurzeit am NoNPOG-Protest in der Innenstadt teil. Ein Bündnis von 150 Gruppierungen hatte dazu aufgerufen. Sie lehnen die verschärften Überwachungspläne ab, die Polizeigewerkschaft GdP wiederum wirbt für die Gesetzesnovelle.