Hat es den Urknall wirklich gegeben? Die Forscherin Anna Ijjas glaubt nicht daran. „Es gibt keine Erklärung für den Anfang des Universums. Natürlich wissen wir, dass unser Universum expandiert. Aber keiner weiß, was das Ganze in Gang gesetzt hat.“ Die Urknalltheorie beantwortet diese Frage nicht, beschreibt nur, was vor 13,8 Milliarden Jahren nach dem vermeintlich ersten Moment geschehen sein soll.

Ein Universum erneuert sich

Die junge Frau, die so selbstbewusst alte Gewissheiten kippt, entwickelt seit einigen Jahren eine andere Theorie. Zunächst in Harvard, seit Herbst 2019 in Hannover. Anna Ijjas stellt sich ein zyklisches Universum vor, das sich aufbläht und wieder schrumpft bis auf winzigste Größe. Und dann vielleicht noch einmal und noch einmal. Die Kosmologin redet schnell und mit Leidenschaft über ihr Lieblingsthema. Doppelte Normalgeschwindigkeit sozusagen. Das Universum mag sich noch lange ausdehnen, bis es wieder zusammenschnurrt. Anna Ijjas will der Sache jetzt auf den Grund gehen.

Und die 35-Jährige glaubt, dass sie dafür in Hannover an der richtigen Stelle ist. Die Max-Planck-Gesellschaft hat ein neues Förderprogramm für herausragende junge Forscherinnen aufgelegt, die wahrscheinlich am Durchbruch zu einer großen Karriere stehen. Anna Ijjas gehört zu den bundesweit ersten zwölf Frauen im Lise-Meitner-Exzellenzprogramm und baut am Max-Planck-Institut für Gravitationsphysik (Albert-Einstein-Institut) eine neue Forschungsgruppe zu „Gravitationstheorie und Kosmologie“ auf.

Hannover statt Harvard

Hannover statt Harvard? Anna Ijjas’ Stelle an der US-Eliteschmiede war auf fast ein weiteres Jahrzehnt angelegt. Doch das Max-Planck-Angebot war unschlagbar. „Die Gesellschaft ist weltweit sehr angesehen. Das ist im Ausland vielleicht bekannter als hier.“ Ijjas zählt begeistert die Vorteile auf: Ihre unbefristete Stelle gibt ihr die Möglichkeit, sich ganz auf ihre eigene Forschung zu konzentrieren. Im ersten Jahr wird die Gruppenleiterin zwei Studenten und einen Postdoc anstellen, dafür sucht sie international besonders gute Leute. „Für eine Theoretikerin ist diese Personalausstattung spektakulär.“

Zusätzlich bringt die Jungwissenschaftlerin eine halbe Million US-Dollar von der Simons Foundation mit. Sie will damit Gastwissenschaftler für Kurzaufenthalte in Hannover gewinnen. Ihr eigenes Büro hat Ijjas noch gar nicht richtig eingerichtet. Noch jettet sie zwischen Hannover, Harvard und Princeton hin und her, wo die Kosmologin in den vergangenen Jahren forschte. Denn dort arbeiten ihre geistigen Sparring-Partner, mit denen sie neue Veröffentlichungen vorbereitet.

Mythen von Tod und Wiedergeburt

„Rückprall“ statt Urknall: Bei der Idee eines zyklischen Universums entsteht der Kosmos aus einem Vorläufer, der sich zusammenzieht und in der neuen Phase wieder ausbreitet. Quelle: Anna Ijjas

Wie ihr Mentor Paul Steinhardt, der einst die Inflationstheorie innerhalb der Urknalltheorie mit entwickelt hat. Davon hat der Physiker sich abgewendet, er beschäftigt sich inzwischen mit zyklischen Weltmodellen. „Also, ich bin nicht die Erste, die darüber nachdenkt. So verrückt bin ich nicht“, meint Ijjas lachend. Und es klingt ganz leicht ein amerikanischer Akzent durch.

Tatsächlich ist die Idee eines zyklischen Universums uralt. Sie ist der Kern vieler Schöpfungsmythen von Tod und Wiedergeburt. Doch fußen diese Erklärungen des Ursprungs auf der Beobachtung der Jahreszeiten, des Kreislaufs der Natur auf der Erde, weniger auf dem Blick in die Sterne. Für eine theoretische Physikerin wie Ijjas ist ein gedanklicher Abstecher zu den frühen Religionen deshalb eher ein Schmankerl.

Hat die Urknall-Theorie ausgedient?

Die Theorie, an der sie seit einigen Jahren arbeitet, beruht auf Messergebnissen, die in den vergangenen Jahrzehnten neue Erkenntnisse lieferten. Besonders die exakteren Messungen der kosmischen Hintergrundstrahlung im Jahr 2013 haben Fragen aufgeworfen. „Seitdem wissen wir, dass die Anfangsbedingungen unseres Kosmos sehr speziell waren.“

Das Urknall-Modell passt dazu nicht mehr so recht. Es geht von einer kosmischen Inflation aus: Danach hat sich das Universum direkt nach dem Urknall im Bruchteil einer Sekunde mit sehr starker Beschleunigung ausgedehnt. Die These soll erklären, warum das Universum recht gleichförmig beschaffen ist. Ijjas ist überzeugt, dass ein zyklisches Modell die bessere Erklärung liefert. Astrophysikalische Beobachtungen sollen dafür später Belege liefern.

Sie hat in Theoretischer Physik promoviert: Anna Ijjas. Quelle: Samantha Franson

Kritisches Denken von Kindheit an

Wie die gebürtige Ungarin dazu kommt, sich mit Energie in einen Streit um den Ursprung der Welt zu werfen? Neugier und Unruhe haben sie wohl schon als Kind getrieben. Ihre Eltern engagierten für die Vierjährige Privatlehrer für Deutsch, Englisch und Violine. In der Schule in Budapest legten die Lehrer besonderen Wert auf kritisches Denken. „Uns wurde – ganz im Sinne der jüdischen Tradition – vermittelt, alles zu hinterfragen und immer den Mut zu haben, die eigene Überzeugung zu vertreten, auch und gerade, wenn wir uns dadurch nicht nur Freunde machen.“

Studiert hat Ijjas in München und Berlin, promovierte gleich zweimal – mit 25 Jahren in Philosophie (preisgekrönt) und mit 29 Jahren in Theoretischer Physik. Dazwischen lagen Stipendien in Princeton und Harvard. Zuletzt arbeitete sie dort als leitende Forscherin in einem Projekt zum Ursprung des Universums.

Die Wissenschaftlerin hat inzwischen die deutsche Staatsbürgerschaft angenommen. Auch darin ist sie konsequent. „Es war klar, wenn ich zurückkomme, dann ganz.“

