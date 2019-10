MeToo-Debatte: Warum Hannover-Zauberer Desimo einige Nummern nicht mehr zeigt

Desimo, Ihr neues Soloprogramm heißt „ Manipulation“. Geht es da um ein Gesellschaftsphänomen oder um Zauberei?

Beides. Woher kommen Informationen, um uns zu manipulieren? Über Algorithmen, aus anonymisierten Daten, mit denen man uns orten kann. Vier Daten in der Woche, alle offiziell anonymisiert, Café, Taxi, Geldautomat, Supermarkt. Aus diesen Eckdaten bist du aber zu 95 Prozent identifizierbar, und alles andere, was im Netz zu dir gehört, wird dem zugeordnet. Und ich lese das und denke: Das ist ja gar keine Verschwörungstheorie, sondern eine Nachricht in der „ Süddeutschen Zeitung“.

Und was hat das mit Zauberei zu tun?

Es ist im Grunde das Gleiche in der Show mit dem Publikum. Gib mir vier Informationen, und dann kann ich dir sagen, was du zuletzt im Internet eingekauft hast.

Und das klappt immer?

Sagen wir so: Es ist enorm wichtig, dass ich sehr wach bin. Es passiert viel gleichzeitig im Kopf bei solchen Geschichten. Das ist auch für mich sehr spannend.

Klingt ein wenig riskant.

Ist es. Wenn ich keinen Zuschauer finde, der auf der Bühne mitmacht. Ich habe eine Nummer, da geht es um das Glänzen. Um Likes, um Bewertung. Wir wollen stattfinden, wir wollen das letzte Wort haben, wir machen Ice Bucket Challenge, wir verschenken unsere biometrischen Daten an irgendeinen russischen Konzern, und der schenkt uns dafür ein Bild, auf dem wir alt aussehen. Wir wollen ganz vorn sein im Netz. Und ich frage im Saal, wer hier mal ganz vorn sein und glänzen möchte.

Und?

Na, dann meldet sich natürlich erst mal keiner, weil das dann doch viel echter ist als im Internet. Und dann biete ich an, den Freiwilligen einen Zaubertrick beizubringen, für den sie dann mit einem gigantischen Applaus belohnt werden.

Und das hilft?

Ne, dann passiert immer noch nichts.

Und dann?

Dann manipuliere ich eine Person auf die Bühne. Mehr verrate ich nicht.

Jeder hat doch Angst, auf der Bühne vorgeführt zu werden.

Klar. In meiner Arbeit ist es immer wichtig gewesen, den Menschen zu signalisieren, dass das nicht passiert. Dass sie respektvoll behandelt werden und eher Partner auf der Bühne sind. Das muss ich rüberbringen. Manchmal habe ich es auch schon gesagt, aber schöner ist, wenn es auch so klar ist. Das muss dann auch in beide Richtungen gehen.

Was heißt das?

Dass ich, wenn jemand bei mir einen Witz macht, nicht dastehe wie: „Will hier jemand lustiger sein als der bezahlte Onkel auf der Bühne?“ Nein, ganz im Gegenteil: Er soll seinen Lacher haben, und wenn es der Schlusslacher ist, umso besser. Es muss Vertrauen da sein, und ich muss meinen Zuschauern auf der Bühne helfen. Die wissen ja nicht, was kommt. Ich hasse es, wenn Kollegen, und es sind leider einige, sich auf Kosten des Zuschauers lustig machen. Das ist einfach so billig.

Ganz zu schweigen von Körperlichkeiten.

Ja, das ist schwierig. Es ist einfach schon ein Eingriff in die Privatsphäre, jemanden zu bitten, die Brille abzunehmen.

Ist es schwieriger geworden, als Mann eine Frau auf die Bühne zu holen?

Das ist sehr interessant seit der #MeToo-Debatte. Da bist du auf der Bühne ganz schnell der dirty old man. Ich habe seit vielen Jahren eine Parodie auf ein Quiz im Repertoire, die das Privatfernsehen in den Anfängen aufs Korn nimmt. Geht so: Der schleimige Quizmaster wanzt sich an eine Kandidatin ran, lässt sie gewinnen und zieht sie immer wieder an sich heran. So war es jedenfalls noch vor zehn Jahren. Heute ist Abstand wichtig und die klare Botschaft: Achtung, Parodie, Achtung, Zeitsprung! Das war, auch im Fernsehen, wirklich mal normal, inklusive sexistischer Witze – die ich mir aber dann doch spare.

Sind diesen Veränderungen komplette Nummern zum Opfer gefallen?

Mit einer bin ich sogar deutscher Meister geworden. Die freiwillige Person auf der Bühne bekommt einen Umhang, durch den ich von hinten meine Arme stecke und einen Zaubertrick vorführe. Habe ich gestrichen, geht nicht mehr, fühlt sich zu falsch an.

Zählen Sie ihre Soloprogramme noch mit?

Aber klar! Es ist das sechste. Oder siebte.

Von Uwe Janssen