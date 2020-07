„Medeas Spuren“: Warum IGS-Zwölftklässler fürs Computerspielen gute Noten gekommen

Mühlenberg

Auf dem Laptop ist das Foto eines Forensikers bei der Spurensicherung zu sehen. Er trägt einen weißen Ganzkörperanzug und fotografiert Spuren am Tatort. Was auf den ersten Blick aussieht wie eine Szene aus einem Krimi, ist in Wirklichkeit Teil eines Onlinespiels.

Von Februar bis Juli hat der zwölfte Jahrgang der Leonore-Goldschmidt-Schule im Fach Darstellendes Spiel gemeinsam mit Lehrerin Lilith Schön und der Dramaturgin Miriam Wendschoff unter dem Titel „Medeas Spuren“ zwei interaktive Onlinkrimi-Spiele entwickelt. Als Corona-Maßnahme wurde der Kurs in zwei Gruppen aufgeteilt. Es sei motivierend für die Schüler gewesen, trotz Corona ein eigenes Projekt umzusetzen, sagt Lilith Schön. „Man sieht das Engagement, das in den Games steckt.“ Jahrgangsleiterin Ulrike Scholz sieht das ähnlich: „Das ist eine sehr gute Lösung für das Problem, keinen kompletten Kurs in einem Klassenzimmer unterrichten zu können.“

Spiele sind ein Jahr online

Die zwei kostenlosen Onlinespiele sind an das antike Drama „Medea“ des griechischen Dichters Euripides angelehnt. Sie sind nicht nur für Schüler gedacht, sondern öffentlich unter www.medeas-spuren.de zugänglich. Die Seite bleibt etwa ein Jahr online. Für „Zwischen Akten und Leichen“ und „Giftiges Geheimnis“ haben die Mächen und Jungen Indizien in Form von Tonschnipseln, Fotos und Texten wie zum Beispiel selbst geschriebene Zeitungsartikel oder Polizeiberichte zur Mordermittlung angefertigt. Jeder Schüler hat sich eine Figur ausgesucht und wahre oder erfundene Zeugenaussagen formuliert. Dadurch ist es ganz schön kniffelig, den wahren Täter zu identifizieren. Ein Spieldurchlauf dauert etwa eine Stunde.

Feedback vor Veröffentlichung

Am Ende des Halbjahres hat sich der Kurs noch einmal in der Schule unter Corona-Bedingungen getroffen. Auf zwei Klassenzimmer aufgeteilt, haben beide Gruppen jeweils das Spiel der anderen Gruppe getestet, um sich vor Veröffentlichung im Internet ein Feedback zu geben. „Am Anfang hatten wir das Problem, dass wir zu viele Ideen hatten“, sagt Niklas Brüge. Die Schüler haben vorwiegend von zu Hause gearbeitet und ihre Ideen über den Schülserver IServ ausgetauscht. „Am meisten Spaß gemacht hat es, den Tatverlauf zu planen und die Einzelheiten der Charaktere zusammenzustellen“, sagt der 18-Jährige. Die Schüler hatten sich eine Struktur überlegt, wann die Spieler welches Indiz bekommen. Miriam Wendschoff hat die einzelnen Elemente schließlich im Website-Baukasten WIX eingetragen.

Theater, Escape-Room, Schnitzeljagd

Eigentlich war es zunächst gar nicht geplant, ein Onlinespiel zu kreieren. „Wenn wir das Projekt wie geplant durchgeführt hätten, wäre es eine Art immersives Theater geworden“, erklärt Wendschoff. Sie leitet in Hannover das Theaterkollektiv Büro für Eskapismus, mit dem sie das Format Fictional Reality Games veranstaltet. Das Ganze ist eine Schnittmenge aus Theater, Escape-Room und Schnitzeljagd. „Im Raum sind installativ verschiedene Objekte platziert, die man finden soll“, erläutert die Dramaturgin. Ursprünglich war geplant, dass die Schüler Schauspieleinlagen in ihr Projekt einbauen.

„Das ist eine ganz andere Art von Theater“, sagt die 19-jährige Chantal-Nicole Gruhlke über das erstmals digital umgesetzte Projekt. Das Spiel der anderen Gruppe sei ordentlich, übersichtlich und selbsterklärend gestaltet.

Das Projekt wurde von der Stiftung Hannoversche Volksbank, dem Verein Help und dem Förderverein der Schule finanziell unterstützt. Miriam Wendeschoff würde das Projekt gerne erneut anbieten, zum Beispiel an anderen Schulen oder an einem Kulturzentrum.

Von Lisa Eimermacher