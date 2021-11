Hannover

Alte Medikamente, neuer Nutzen: „Drug-Repurposing“ heißt die Strategie in der Medikamentenforschung, um bereits bekannte Wirkstoffsubstanzen auf ihre Wirkung gegen Covid-19 zu untersuchen. Auch am hannoverschen Fraunhofer Institut für Toxikologische und Experimentelle Medizin (Item) wird in dieser Hinsicht geforscht – und das mit Erfolg. Ein Wirkstoff, Nafamostat, der bislang bei Bauchspeicheldrüsenentzündungen eingesetzt wird, hat sich im Institut auch als wirksames Therapeutikum bei einer Corona-Infektion erwiesen.

Als Inhalationsspray soll es antiviral wirken, vor allem im Frühstadium einer Infektion. „Ein wichtiger Fortschritt ist der Zeitfaktor“ erklärt Professor Armin Braun, Leiter der Präklinischen Pharmakologie und Toxikologie am Fraunhofer Item. Normalerweise vergehen zwölf bis 15 Jahre bis zur Entwicklung eines neuen Medikaments. Da beim sogenannten Drug-Repurposing mit bereits bekannten Substanzen gearbeitet werde, würden in diesem Fall nur knapp drei Jahre benötigt.

Medikamente für die Immunantwort auf Corona

Nach den wichtigen Erfolgen in der Impfstoffentwicklung rückt die Entwicklung von Medikamenten gegen die Covid-19-Erkrankung in den Fokus. „Die Impfung ist essenziell für die Pandemiebekämpfung“, betont Braun. Doch nicht für alle Bürger komme aus unterschiedlichen Gründen dieser Schritt in Frage. „Deshalb ist klar, wir müssen schnell sein, um Alternativen zu schaffen.“ Menschen mit eingeschränkter Immunfunktion wie sehr alte Menschen oder Patientinnen und Patienten mit Immunerkrankungen können keinen ausreichenden Immunschutz erreichen.

Auch verhindern einige Medikamente eine ausreichende Immunantwort. Hinzu kommen Gruppen, wie kleine Kinder, für die es noch keinen zugelassenen Impfstoff gibt. „Wirksame Behandlungsmöglichkeiten von Covid-19 werden also auch auf lange Sicht notwendig sein. Die größte Herausforderung für die biomedizinische Forschung ist es derzeit, Mittel und Wege zu finden, diesen Weg deutlich zu beschleunigen, ohne dass dabei die Sicherheit leidet“, betont Braun. Das Nebenwirkungsprofil müsse daher sehr intensiv getestet werden.

Sicherheit und Wirkung

Am Fraunhofer Institut in Groß-Buchholz untersuchen Braun und sein Team ein breites Spektrum von Wirkstoffen darauf, ob sie auch gegen das Coronavirus funktionieren. Die nüchternen Gänge, funktionellen Labore mit Hightech-Mikroskopen und 3-D-Commputersimulationen erzählen nicht annährend die spannende Geschichte, die die Corona-Medikament-Entwicklung verspricht. „Zigtausend bekannte Substanzen werden dabei geprüft, schließlich bleibt eine Handvoll übrig.“

So der Wirkstoff Nafamostat. „So eine Substanz in die Vene zu verabreichen ist aber nicht zielführend“, so der Experte. Da der Wirkstoff die Atemwege erreichen soll, wird es als Inhalationsspray weiterentwickelt. „Wichtig ist neben der Wirksamkeit natürlich die Sicherheit eines Medikaments für den Patienten.“

„Zigtausend bekannte Substanzen werden geprüft“: Forscher Armin Braun. Quelle: Katrin Kutter

Um eine möglichst hohe Wirkung bei geeigneter Dosis zu erreichen, sei es sehr wichtig, Medikamente direkt an ihren Wirkungsort zu bringen. Benötige man Medikamente, die in Rachen, Nase und Lunge wirken sollen, kann eine inhalative Gabe über die Atemwege sinnvoll sein. Braun und sein Kollege, der promovierende Biochemiker Sebastian Konzok, nutzen für die Tests im Labor menschliche Lungenzellen um nachzuweisen, dass Nafamostat antiviral wirkt.

„Wir arbeiten bei den Lungenschnitten mit aktivem Lungengewebe, das etwa bei Tumoroperationen mit entfernt wird“, sagt Konzok. So könne der Wirkstoff gewissermaßen am lebenden Organ getestet werden – es seien so unmittelbare Reaktionen zu beobachten. „In den Gewebeproben befinden sich sämtliche Zellen der Lunge, auch Immunzellen. Man kann also auch beobachten, wie sich die Lunge nach einer Infektion verhält“, sagt Konzok. Zudem reduziere diese Untersuchungsmethode die Zahl der Tierversuche enorm, ergänzt Braun.

Spray zur Vorsorge

„Das Medikament hat das Potenzial, beim Menschen zum Einsatz zu kommen. Wir konnten die antivirale Wirksamkeit in den mit SARS-Cov-2 infizierten humanen Lungenschnitten nachweisen, und andere Forscher konnten ähnliche Ergebnisse in verschiedenen Tiermodellen zeigen“, sagen die Experten. Das Inhalationsspray soll dann das Virus in der Frühphase daran hindern, in die Zellen zu gelangen und sich zu vermehren. Die Experten rechnen an einer ersten Anwendung am Menschen im Rahmen einer klinischen Studie im Jahr 2022.

„Das Medikament hat das Potenzial, beim Menschen zum Einsatz zu kommen“: Biochemiker Sebastian Konzok. Quelle: Katrin Kutter

Derzeit laufen die vorgeschriebenen und mit den Zulassungsbehörden abgestimmten Sicherheitsstudien, um dann die Inhalationsanwendung im Menschen starten zu können. „Im Moment ist der sehr frühe vorbeugende Einsatz vor oder kurz nach der Infektion geplant, da antivirale Medikamente umso wirksamer sind, je früher sie gegeben werden“, erläutert Braun. Da eine Corona-Infektion zwar früh nachgewiesen werden kann, aber in der Regel erst nach einigen Tagen Symptome verursacht, könnte das Spray also vorsorglich nach dem Positiv-Abstrich angewandt werden.

Ergänzung – keine Alternative

Aktuell steht nur ein einziges antivirales Medikament zur Verfügung, das in der EU für die Behandlung von Corona-Patienten zugelassen ist: Remdesivir, ein antiviraler Wirkstoff, der ursprünglich für die Behandlung der Viruserkrankung Ebola entwickelt wurde – also auch das Ergebnis des „Drug-Repurposing“. Darüber hinaus kommt häufig der entzündungshemmende Wirkstoff Dexamethason bei der Behandlung von Covid-19-Patienten zum Einsatz. Dexamethason verhindert die überschießende Immunantwort in der Spätphase der Erkrankung.

Dass derartige Medikamente eine Alternative zur Impfung sein werden, glauben die Experten nicht. „Die Verhinderung der Erkrankung etwa mit einer Impfung ist immer besser als eine bestehende Erkrankung zu heilen. Eine Impfung bietet in der Regel einen sehr wirksamen und vor allem andauernden Schutz vor Erkrankung“, sagen Konzok und Braun. Ein Medikament biete nur Schutz, so lange es genommen werde, und dieser sei oft nicht vollständig. „Arzneien sind daher meist keine Alternative zu Impfstoffen, aber eine sehr wertvolle Ergänzung, um ungeschützte Menschen vor schweren Krankheitsverläufen zu bewahren.“

Was ist Drug-Repurposing? Vielen aktuellen Forschungsvorhaben liegt die Idee des sogenannten „Drug-Repurposing“ zugrunde. Das bedeutet, dass bereits für andere Erkrankungen entwickelte Wirkstoffe mit bekanntem Sicherheitsprofil auf eine mögliche Wirksamkeit gegen Covid-19 untersucht werden. Anders als bei klassischen Entwicklungen, bei denen ein Wirkstoffmolekül für eine bestimmte Krankheit zugeschnitten wird, testet man beim Repurposing, ob ein bereits bekannter Wirkstoff Wirksamkeit in einer neuen Erkrankung zeigt. „Drug Repurposing“ beschleunigt die Entwicklung stark, weil ein Großteil der zur sicheren Anwendung notwendigen Informationen, wie toxikologische Daten, bereits vorliegt. Allerdings ist der Wirkmechanismus eines derartigen Medikaments häufig weniger gezielt, weil es ursprünglich eine andere Erkrankung behandeln sollte. Zudem entfällt der Patentschutz, was die Entwicklung wirtschaftlich (vor allem für Pharmaunternehmen) uninteressant macht.

