Als eine der jüngsten Ärztinnen überhaupt hat die Deutsche Krebshilfe Laura Hinze von der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) ausgezeichnet. Die 24-jährige Ärztin und MHH- Forscherin erhält im Max-Eder-Nachwuchsgruppenprogramm eine Förderung von mehr als 743.000 Euro, verteilt auf vier Jahre. Mit dem Geld kann die Forscherin ihre eigene Arbeitsgruppe ausbauen und ihre wissenschaftliche Karriere fortsetzen.

Präsident lobt Hinze als Ausnahmetalent

„Das ist ein herausragender Erfolg für die Förderung des wissenschaftlichen Nachwuchses an der MHH“, sagt MHH-Präsident Prof. Michael Manns. „Laura Hinze ist ein Ausnahmetalent“, betont er. Eigentlich sei sie noch zu jung, um an dem Förderprogramm teilzunehmen. Die Deutsche Krebshilfe habe aber glücklicherweise eine Ausnahmegenehmigung erteilt, berichtet Manns.

Hinze will untersuchen, warum Leukämiezellen und andere Krebszellen nicht auf Therapien ansprechen. Dafür untersuche sie den Aminosäuren- und Proteinabbau der Krebszellen, erläutert die Nachwuchswissenschaftlerin, die in der MHH-Klinik für Pädiatrische Hämatologie und Onkologie tätig ist. „Mit der Förderung der Deutschen Krebshilfe hoffe ich, dass wir nun mehr Projekte gleichzeitig bearbeiten und deutlich schneller vorankommen können“, sagt sie.

Hinze war schon immer schneller

Hinze war schon immer „deutlich schneller“. Im Jahr 2013 hat sie mit 16 Jahren Abitur gemacht und gleich das Medizinstudium an der MHH begonnen. Zwei Jahre später hatte sie ihr Physikum in der Tasche, begann 2015 ihre Doktorarbeit. Im Jahr 2017 ging sie nach Boston, um in den USA zu forschen. Nach ihrer Rückkehr studierte sie zu Ende und baute nebenher ihre eigene Forschungsgruppe auf – zahlreiche wissenschaftliche Veröffentlichungen und Preise folgten. Seit Dezember 2020 ist sie Ärztin und seit 1. Januar 2021 in der kinderonkologischen Klinik von Prof. Christian Kratz als Ärztin und Wissenschaftlerin tätig.

Die Auszeichnung der Deutschen Krebshilfe ermöglicht den Ausbau einer noch größeren Arbeitsgruppe. Jeder normale Mensch wäre damit vollauf ausgelastet, nicht so Laura Hinze. „Mir wird extrem schnell langweilig, daher suche ich immer wieder die Herausforderung“, berichtet sie. Auch deshalb studiert sie derzeit parallel Wirtschaftswissenschaften. Als 24-Jährige ist sie in ihrer Arbeitsgruppe die Chefin von Mitarbeitenden, die deutlich älter sind. „Ich fühle mich deutlich älter, als ich bin“, sagt sie und lacht. „Ich musste aber auch erst lernen, dass ich mein eigenes Tempo nicht auf andere Menschen projizieren kann.“

Erst wollte sie keinesfalls in die Wissenschaft

Klinik, Forschung und Lehre stellen für Laura Hinze einen logischen Dreiklang dar. Dabei wollte sie zu Beginn ihres Studiums auf gar keinen Fall in die Wissenschaft gehen. „Heute weiß ich, dass die auf die Patienten orientierte Forschung sehr lebendig ist und mich die Klinik allein nicht ausfüllen würde“, sagt sie. Laura Hinze möchte mit ihrer Forschung einen wichtigen Beitrag hin zu einer personalisierten Medizin leisten. Ein Ziel für sie ist es, sogenannte Biomarker zu entwickeln, die eine spezifischere Behandlung der einzelnen Patienten ermöglichen.

