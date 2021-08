Professor Christian Krettek leitet seit 21 Jahren als Chefarzt die Unfallchirurgie an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH). Der international gefragte Experte hat einige neue Behandlungsmethoden etabliert. Der 68-jährige Unfallchirurg und Orthopäde lebt mit seiner Frau in Hannover. Ende September geht er in Ruhestand.