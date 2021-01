Hannover

Professor Thomas Thum leitet seit Jahresanfang das Fraunhofer-Institut für Toxikologie und experimentelle Medizin (Item) in Hannover. Seit vielen Jahren forscht der Kardiologe und Biowissenschaftler an RNA-Molekülen und ihrem Einsatz für neue Therapien bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen. An der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) führte Thum bisher das Instituts für molekulare und translationale Therapiestrategien. Mit mehr als 400 Publikationen ist er ein weltweit anerkannter Experte auf diesem Gebiet.

Aktuell forscht Thum an Fehlfunktionen und Fibrosen von Organen, Gentherapieansätzen sowie Mechanismen der Covid-19-Erkrankung und Therapiestrategien im Hinblick auf das Herz-Kreislauf-System. Als Spin-off der MHH gründete er das Biotech-Unternehmen Cardior Pharmaceuticals GmbH und hält viele Patente und Lizenzen für RNA-Diagnostik und -Therapie.

Das Fraunhofer-Item leitet Thum gemeinsam mit MHH-Professor Norbert Krug. Sein Fokus auf Herzschwäche ergänzt die bisherigen Schwerpunkte des Instituts in der Lungen- und Atemwegsforschung. Ziel des Instituts ist die Übersetzung medizinischer Forschung in die Anwendung.

Von Bärbel Hilbig