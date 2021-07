Hannover

Der Begriff RNA-Impfstoff ist vielen Menschen im Verlauf der Corona-Pandemie über den Weg gelaufen. Genau auf dieses große Feld weitet das Fraunhofer-Institut für Toxikologie und experimentelle Medizin (ITEM) aus Groß-Buchholz seine anwendungsorientierte Forschungsaktivität nun aus. Seit seiner Gründung vor 40 Jahren hat sich das Institut im „Medical Park“ in Hannover auf Lungen- und Atemwegsforschung spezialisiert – und auf die Umsetzung von Erkenntnissen in die Therapie. Jetzt tritt die Herz-Kreislauf-Forschung dazu.

„Wir wollen auf RNA-Basis eine neue Generation von Herzmedikamenten entwickeln“, erklärt Professor Thomas Thum. Der Kardiologe und Biowissenschaftler ist seit Anfang 2021 Leiter des Fraunhofer ITEM, gemeinsam mit dem langjährigen Institutsleiter Professor Norbert Krug.

Neuartige RNA-Medikamente für Herzkranke

Thum forscht seit 15 Jahren an RNA-Molekülen und ihrem Einsatz für neue Therapien bei Herz-Kreislauf-Erkrankungen und führt an der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) das Institut für molekulare und translationale Therapiestrategien. Ein Durchbruch steht bevor: Vor Kurzem hat er diese Art von Medikamenten in zwei Studien an Patienten mit Herzschwäche und mit Nierenfibrose getestet. Das sei eine neue Medikamentenklasse mit hohem Potenzial, betont Reimund Neugebauer, Präsident der Fraunhofer-Gesellschaften.

Für das Fraunhofer ITEM sind solche Erfolge typisch. Durch seine Expertise in der Atemwegs- und Aerosolforschung sowie Medikamentenentwicklung startete das Institut in der Corona-Pandemie eine ganze Reihe von Forschungsprojekten. „Wir haben neue schonende Beatmungsgeräte etabliert, Luftreinigungstechnologien entwickelt und sind an der beschleunigten Herstellung von Medikamenten gegen Covid-19 beteiligt“, berichtet der geschäftsführende Institutsleiter Krug. Dabei haben die Forscherinnen und Forscher das sogenannte Drug-Repurposing genutzt, den Einsatz zugelassener und bewährter Wirkstoffe gegen eine neue Krankheit.

Professor Thomas Thum leitet das Fraunhofer-Item. Quelle: Fraunhofer ITEM, Ralf Mohr

Forschung zum Patienten bringen

Anlässlich der 40 Jahre Fraunhofer ITEM veranstalteten Krug und Thum Dienstag ein Podiumsgespräch „Herz ergänzt Lunge – Gesundheitsforschung in Niedersachsen“. Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler lobte das Institut. „Es hat eine hohe Bedeutung für Niedersachsen und ganz Europa, weil es Erkenntnisse schnell in die Anwendung am Patienten bringt.“ Thümler unterstützt auch den neuen Schwerpunkt. „In der Pandemie zeigt sich, wie sinnvoll die Verknüpfung von Lungen- und Herzforschung ist, weil sich die Krankheit auf beides auswirkt.“

1980 startete das Fraunhofer ITEM mit Untersuchungen zu Luftschadstoffen sowie Chemikaliensicherheit am Arbeitsplatz und in der Umwelt. Die Mitarbeiter wiesen nach, wie Abgase aus Verbrennungsmotoren die Lunge schädigen. Als Krug 2000 von der MHH zu Fraunhofer wechselte, startete er die Allergie- und Asthmaforschung. Im speziellen Inhalationsräumen zeigt sich, wie neue Heuschnupfen- und Asthmamedikamente an Patienten wirken.

Forscherinnen am Institut arbeiten auch am Ersatz für Tierversuche. „Wir wollen das durch die intelligente Auswertung von Daten intensivieren“, sagt Krug.

Enge Zusammenarbeit mit der MHH

Wichtig für den Biomedizin-Standort Hannover ist die enge Zusammenarbeit und personelle Vernetzung von Fraunhofer ITEM mit der MHH und weiteren Einrichtungen im „Medical Park“ in Groß-Buchholz. Gemeinsam mit dem Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig betreiben die Partner das Clinical Research Center, wo frühe klinische Studien an Patienten laufen. Zwischen MHH und Fraunhofer ITEM läuft eine Rotation von Ärzten, besonders in Projekten zur Immunologie. „Mit Professor Thum und seinem großen Lehrstuhl an der MHH wollen wir auch Studierende begeistern“, sagt Krug.

Die geografische Nähe und enge Verzahnung universitärer und außeruniversitärer Forschung berge enorme Vorteile für die medizinische Grundlagenforschung und deren Anwendung am Patienten, betont MHH-Präsident Professor Michael Manns.

Von Bärbel Hilbig