Seit 2012 ist das Zahnmobil in der Stadt Hannover unterwegs. Am Mittwoch übernahm erstmals Henner Bunke, Präsident der Zahnärztekammer Niedersachsen, eine ehrenamtliche Schicht in der mobilen Zahnarztpraxis, in der Obdachlose, Bedürftige und unversicherte Menschen die Patienten sind.