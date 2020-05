Hannover

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) ist als Siegerin aus dem bundesweiten Wettbewerb „ Organersatz aus dem Labor“ des Bundesministeriums für Forschung hervorgegangen. Das Team um Professorin Ina Gruh bekommt dadurch in den nächsten drei Jahren 3 Millionen Euro für die Entwicklung eines biologischen Herzunterstützungssystems. Die Forscher wollen aus umprogrammierten menschlichen Zellen eine Herzkammer heranzüchten. Das würde Menschen helfen, die mit nur einer Herzkammer geboren sind.

Herzmuskelzellen als Grundbaustein

Dass das grundsätzlich funktionieren kann, haben Gruh, Andres Hilfiker, Andreas Martens und Robert Zweigerdt von der MHH-Klinik für Herz-, Thorax-, Transplantations- und Gefäßchirurgie und den Leibniz-Laboratorien für Biotechnologie und künstliche Organe während des Wettbewerbs im Laborversuch gezeigt. Jetzt gehe es darum, solche Gewebe verlässlich herzustellen und im Tierversuch zu testen, sagen die Wissenschaftler. Sie arbeiten dabei mit menschlichen Zellen aus erwachsenem Gewebe, die sie genetisch umprogrammieren. Die so entstehenden Herzmuskelzellen sollen den Grundbaustein für eine röhrenförmige Herzprothese bilden. „Wir behandeln später die Patienten mit ihren eigenen Zellen“, erläutert Institutsleiter Professor Ulrich Martin, der wie das gesamte Team im Forschungsverbund Rebirth arbeitet.

Ein gesundes Herz verfügt über zwei Kammern, die durch die Herzscheidewand voneinander getrennt sind. Die linke Herzkammer pumpt sauerstoffreiches Blut in die Körperschlagader, die rechte Herzkammer sauerstoffarmes Blut in die Lunge. „Patienten mit nur einer Kammer haben Mischblut im Herzen und müssen im Kindesalter mehrfach operiert werden, damit die Kreisläufe getrennt sind“, sagt Klinikdirektor Professor Axel Haverich. Das Herz hat dennoch weiterhin eine verminderte Pumpleistung. Die biologische Herzprothese soll das ausgleichen.

Zweiter Preis geht nach Göttingen

Der zweite Preis im Wettbewerb in Höhe von 2 Millionen Euro geht ebenfalls nach Niedersachsen – an die Universitätsmedizin Göttingen. Bei dem Projekt geht es um die automatisierte Herstellung von menschlichem Herzmuskelgewebe für die passgenaue Anwendung bei Patienten mit Herzmuskelschwäche. Der Mangel an Spenderorganen sei ein großes gesellschaftliches Problem, sagt Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler über die prämierten Projekte. Ersatzorgane aus dem Labor könnten ein wichtiger Beitrag zur Lösung sein.

Von Bärbel Hilbig