Hannover

Der renommierte Lungenforscher Professor Tobias Welte von der Medizinischen Hochschule Hannover bekommt einen wichtigen Wissenschaftspreis. Die Internationale Balzan Stiftung ehrt Welte in der Kategorie Naturwissenschaften gemeinsam mit drei weiteren Forschern des Deutschen Zentrums für Lungenforschung (DZL). Welte hat die Nachricht am Montag an seinem Arbeitsplatz in der MHH überrascht.

„Das ist eine große Auszeichnung, eine fantastische Nachricht für alle, die an der MHH in der Lungenforschung arbeiten und für die ich diesen Preis stellvertretend in Empfang nehme“, sagt der Direktor der MHH-Klinik für Pneumologie und DZL-Sprecher des Standorts Hannover. Das Preisgeld will er in neue Projekte für Nachwuchswissenschaftler stecken.

Preis für neue Therapien für Lungenkranke

Professor Welte erhält den Balzan Preis für seine Arbeiten in der Lungeninfektiologie und der Intensivmedizin. Das DZL Hannover hat neue Diagnostik- und Therapieverfahren für die Behandlung von Infektionen der Lunge etabliert, die eine schnellere und zielgerichtetere Therapie erlauben und die Abwehrkraft der Patienten stärken. Daneben hat Welte mit seinem Team neue Techniken in der Behandlung des akuten Lungenversagens entwickelt, die die Überlebenschancen schwer kranker Patienten verbessert haben.

Preisgeld von 600.000 Euro

Professor Welte erhält die Auszeichnung und das Preisgeld von 750.000 Schweizer Franken (etwa 600.000 Euro) gemeinsam mit den Professoren Erika von Mutius ( München), Klaus F. Rabe ( Kiel) und Werner Seeger (Gießen). Das Komitee würdigt „die hervorragenden Leistungen der vier exzellenten Wissenschaftler auf dem Gebiet der Lungenerkrankungen“, die als Team mit ihrer innovativen Forschung wichtige Erkenntnisse zu neuen Therapien und Verbesserungen der Lebensqualität der Patienten lieferten. Sie hätten außerdem mit ihrem Deutschen Zentrum für Lungenforschung neue Begeisterung und Ausbildungspfade für nächste Generationen von Wissenschaftlern geschaffen, unterstrich der ehemalige Präsident der Akademie der Wissenschaft Schweiz, Professor Peter Suter.

Die Internationale Balzan Stiftung vergibt jährlich wechselnd Preise in vier Fachgebieten aus Geistes- und Sozialwissenschaften, Kunst, Physik, Mathematik, Naturwissenschaften und Medizin. Alle drei bis sieben Jahre wird ein Friedenspreis in Höhe von einer Million Schweizer Franken ausgegeben.

