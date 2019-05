Die Polizei hat am Freitagnachmittag das Geschäft Galeria Kaufhof in der Osterstraße räumen lassen. Das Gebiet um das Gebäude war rund 90 Minuten weiträumig abgesperrt. Die Polizei suchte in dem Geschäft nach einem bewaffneten Mann, konnte dann aber Entwarnung geben.