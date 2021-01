Hannover

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hat eine neue Vizepräsidentin: Martina Saurin leitet das Ressort Wirtschaftsführung und Administration im Präsidium der Hochschule. „Die großen Erfahrungen von Frau Saurin in verschiedenen Leitungspositionen der Hochschulmedizin werden der MHH sehr zugutekommen“, erklärt Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler ( CDU).

In den vergangenen vier Jahren war Saurin als Geschäftsbereichsleiterin Finanzen und stellvertretende Kaufmännische Direktorin im Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf tätig. Von Mitte 2017 bis Ende 2018 war sie dort außerdem kommissarisches Vorstandsmitglied. Zuvor arbeitete die Diplomkauffrau in Hamburg und Rostock in Kliniken sowie in Wirtschaftsprüfung und Industrie.

MHH-Chef Manns setzt auf Saurins Bau-Know-how

„Wir freuen uns, mit Frau Saurin eine hervorragend qualifizierte und vernetzte Vizepräsidentin für unseren Vorstand gewonnen zu haben. Frau Saurin wird uns entscheidende Impulse geben können auf dem Weg in eine erfolgreiche Zukunft“, betont MHH-Präsident Professor Michael Manns. Sie bringe auch Expertise hinsichtlich der anstehenden Bauprojekte mit, die für die Weiterentwicklung der MHH in den nächsten Jahren maßgeblich seien.

In der Universitätsmedizin Rostock hat Saurin erste Erfahrungen mit der Komplexität der Anforderungen in hochschulmedizinischen Einrichtungen gemacht. Dabei gehe es um die Behandlung und Verantwortung für schwierige Krankheitsfälle und die Absicherung der Ausbildung der Studierenden. Gleichzeitig solle die Zukunft der Medizin durch Forschung vorangetrieben werden, betont die 56-Jährige. „Die Wirtschaftlichkeit dabei im Blick zu behalten ist meine Herausforderung, die ich hier in Hannover gerne aufgreife.“

Martina Saurin folgt auf Andrea Aulkemeyer, die sich nach sechs Jahren in der MHH beruflich neu orientiert.

Von Bärbel Hilbig