Die Medizinische Hochschule Hannover hat zum Wintersemester 2020/2021 die Zahl ihrer Medizin-Studienplätze deutlich erhöht. Studiendekan Professor Ingo Just begrüßte Montag 360 Studienanfänger in Humanmedizin. Bisher starteten im Winter jeweils 270 Erstsemester. Im ebenfalls zulassungsbeschränkten Studiengang Zahnmedizin haben wie üblich 79 Erstsemester ihr Studium begonnen. Die Begrüßung verlief in mehreren Schichten, damit sich nicht zu viele Menschen gleichzeitig im Hörsaal aufhalten.

Mehr Medizin-Studienplätze – Reaktion auf Ärztemangel

Mit der Ausweitung der Medizin-Studienplätze reagiert die MHH auf den Ärztemangel. „Damit lösen wir unser Versprechen gegenüber der Politik ein, in Zukunft mehr Ärztinnen und Ärzte auszubilden“, erklärt MHH-Präsident Professor Michael Manns. Die Hochschule hatte dies ohne zusätzliche Mittel zugesagt. „Wir mussten dafür in kürzester Zeit und vor dem Hintergrund immer knapper werdender räumlicher und finanzieller Ressourcen unseren Modellstudiengang Hannibal umstrukturieren“, berichtet Manns.

In dem stark praxisorientierten Medizinstudium an der MHH findet die Ausbildung von der ersten Woche an am Patienten statt. Der vor mehr als 15 Jahren eingeführte Modellstudiengang wurde vor Kurzem bis zum Jahr 2026 verlängert. Damit weiterhin Kleingruppenarbeit stattfinden kann, mussten andere Teile des Studiums umfangreich neu organisiert werden.

Die höheren Jahrgänge der beiden medizinischen Studiengänge haben bereits Anfang Oktober ihr Studium aufgenommen: Vorlesungen finden überwiegend online statt, kleine Seminare, Praktika sowie der Unterricht am Patienten laufen in Präsenz. In Zahnmedizin sind die Studierenden und ihre Betreuer jetzt in feste Kleingruppen eingeteilt. „Da wir auf praktische Übungen nicht verzichtet können, haben wir ein strenges Hygienekonzept erarbeitet“, erklärt Professor Harald Tschernitschek, Studiendekan für Zahnmedizin.

Von Bärbel Hilbig