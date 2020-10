Hannover

Hohe Auszeichnung für eine frühere Professorin der Medizinischen Hochschule Hannover: Die Mikrobiologin Emmanuelle Charpentier erhält gemeinsam mit der Biochemikerin Jennifer Doudna von der University of California in Berkeley den Chemie-Nobelpreis für die Entwicklung einer Genschere zur gezielten Erbgut-Veränderung.

„Diese Entdeckung hat innerhalb kürzester Zeit weltweit zu bedeutenden Fortschritten in der Grundlagenforschung ebenso wie in der angewandten Therapieentwicklung geführt“, betont MHH-Präsident Professor Michael Manns. „Ich gratuliere beiden Forscherinnen zu dieser herausragenden Anerkennung.“

Nobelpreis-Trägerin arbeitete zwei Jahre an der MHH

Die Französin Charpentier und die US-Amerikanerin Doudna veröffentlichten ihre Entdeckung im August 2012. Mit der CRISPR/Cas9-Methode lässt sich das Genom gezielt an einer bestimmten Stelle schneiden, DNA-Stücke entfernen, einfügen und verändern. Spontane Genveränderungen können zu schweren Krankheiten führen, die Methode ermöglicht die Korrektur dieser fehlerhaften Gene. „Das Potenzial dieser Entdeckung ist bei Weitem noch nicht ausgeschöpft“, glaubt Professor Manns. Die beiden Forscherinnen wurden seit ihrer bahnbrechenden Entdeckung als Nobelpreis-Kandidatinnen gehandelt.

Die vielfach ausgezeichnete Charpentier arbeitete von 2013 bis Ende 2015 an der MHH mit einer hoch dotierten Humboldt-Professur. Bis September 2015 forschte sie ebenfalls am Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Die Genscheren-Technologie entwickelte sie zuvor an der Universität von Umeå in Schweden. Heute ist die 51-Jährige Direktorin am Berliner Max-Planck-Institut für Infektionsbiologie.

Auch Ministerpräsident Stephan Weil und Niedersachsens Wissenschaftsminister Björn Thümler gratulierten Emmanuelle Charpentier zum Nobelpreis für Chemie. „Ich freue mich, dass Emmanuelle Charpentier heute diese großartige Ehrung zugesprochen bekommen hat. Damit hat eine Trägerin des Niedersächsischen Wissenschaftspreises den Nobelpreis erhalten“, sagt Thümler. Die Auszeichnung bekam sie 2015.

