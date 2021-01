Hannover

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) trauert um ihren ehemaligen Rektor Professor Karl-Martin Koch, der am 22. Dezember 2020 gestorben ist. Er leitete die Hochschule von April 1997 bis Ende März 1999 und war zuvor von 1989 bis 1993 Ärztlicher Direktor.

Der Nephrologe leitete von 1982 bis zu seiner Pensionierung 17 Jahre lang die heutige Klinik für Nieren- und Hochdruckerkrankungen. „Professor Koch war maßgeblich an der Einführung von Nierenersatztherapien in Deutschland beteiligt und etablierte leistungsstarke Dialysezentren in Hannover. Zudem setzte er sich vehement für die Förderung von Frauen ein“, sagt MHH-Präsident Professor Michael Manns. Koch habe die Hochschule mit großem Einsatz und viel Geschick geprägt und weiterentwickelt.

Mehrere Forscherinnen und Medizinerinnen hatten Kochs Einsatz für ihre Karriere in einer Traueranzeige hervorgehoben und sich bei ihrem Mentor bedankt. Der 1934 geborene Karl-Martin Koch spezialisierte sich nach dem Studium als Forscher am Max-Planck-Institut in Göttingen, am New York University Hospital und an der Universität Frankfurt.

An die MHH hat er seine Klinik zu hohem wissenschaftlichem und klinischem Ansehen geführt. Professor Koch gehörte viele Jahre dem MHH-Senat an. Als Mitglied der Strukturkommission MHH 2000 hat er an der Planung der zukünftigen Entwicklung der MHH mitgewirkt.

Von Bärbel Hilbig