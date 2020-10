Hannover

Die Medizinische Hochschule Hannover (MHH) hat ihre Praxis verteidigt, Patienten vor der Aufnahme in einer Klinik nicht generell auf eine Corona-Erkrankung zu testen. Zuvor hatte die Ärztevereinigung Marburger Bund eine solche Vorgehensweise kritisiert und einheitliche Standards in den Krankenhäusern angemahnt.

Mund-Nasen-Schutz statt genereller Corona-Tests

„Wir wollen unsere begrenzten Kapazitäten nicht durch Tests reduzieren, die keinen Sinn ergeben“, erklärt MHH-Vizepräsident Tobias Welte. Stattdessen setzt die Hochschulklinik auf Mund-Nasen-Schutz für Mitarbeiter und alle Patienten, bei denen dies möglich ist. „Mit konsequenten Hygienemaßnahmen haben wir Infektionen sehr zuverlässig vermeiden können“, betont Welte. In den vergangenen Monaten habe sich ein einziger Mitarbeiter innerhalb der MHH angesteckt.

Anzeige

„Wir testen gezielt da, wo es ärztlich geboten erscheint“, erklärt Infektiologe Prof. Matthias Stoll. Neben Patienten mit Symptomen einer Covid-19-Infektion betrifft das generell Menschen, deren Immunsystem stark beeinträchtigt ist. Als Beispiel nennt Stoll Krebspatienten in der Chemo- oder Strahlentherapie. Auch alle Patienten in der Notaufnahme müssen sich einem Abstrich unterziehen und dann – eventuell isoliert – warten, bis das Ergebnis nach sechs bis acht Stunden vorliegt. Dringende Notfälle behandeln die Ärzte vorher – mit aller gebotenen Hygiene. Getestet wird auch dann, wenn ein Patient während des Klinikaufenthalts plötzlich verdächtige Symptome zeigt.

Negativer Test wiegt Mitarbeiter in Sicherheit

„Wir kritisieren den ungezielten Einsatz von Abstrichtests. Negative Testergebnisse erwecken den falschen Gedanken, jetzt sei alles in Ordnung“, sagt Stoll. Dabei gibt es einige Fehlerquellen. So zeigt der Test in den ersten vier Tagen nach der Ansteckung die Infektion noch gar nicht an. Stoll berichtet von Kliniken im weiteren Umfeld der Region Hannover, die generell auf Corona testen und dennoch Ausbrüche auf Stationen erlebt haben. „Ein falsch negativer Test lässt die Aufmerksamkeit für die Hygienemaßnahmen zurückgehen“, glaubt Welte.

Die MHH versucht, vor einer ambulanten oder stationären Behandlung zu erfahren, ob ein Patient eventuell mit Covid-19 infiziert ist. „Wenn möglich, warten wir, bis der Verdacht geklärt oder die Symptome abgeklungen sind“, erläutert Stoll.

Von Bärbel Hilbig