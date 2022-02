Lehrte

Die Feuerwehr ist am späten Mittwochnachmittag zur Megahub-Anlage der Deutschen Bahn in Lehrte ausgerückt. Dort wurde gegen 17.40 Uhr der Austritt eines Gefahrstoffs gemeldet, weshalb auch ABC-Einheiten hinzugezogen wurden. Nach ersten Informationen soll möglicherweise ein Container im riesigen Güterterminal Leck geschlagen sein.

Laut Feuerwehrsprecher Benjamin Rüger bauen die Kräfte zurzeit das für solch einen ABC-Einsatz benötigte Material auf. Es liegen derzeit aber noch keine Angaben darüber vor, welche Art Gefahrstoff austritt und ob Menschen verletzt wurden. Auf Anfrage teilt die Bahn lediglich mit, der Feuerwehreinsatz habe „keine betrieblichen Auswirkungen“ auf die Arbeiten im Megahub.

Megahub: Modernste Anlage ihrer Art

Der Megahub gilt als der modernste Umschlagsplatz seiner Art in Deutschland. Bis zu zehn Güterzüge können hier pro Tag größtenteils automatisch abgewickelt werden. Quelle: Deutsche Bahn

Die 170 Millionen Euro teure Anlage am Eisenbahnlängsweg ging im Juni 2020 nach zweijähriger Bauzeit an den Start. Unter anderem mit einer vollautomatischen Sortieranlage werden seitdem Container zwischen Lkw und Güterzügen umgeschlagen. Ob das Leck dabei entstand, ist noch offen. Der Megahub ist in der Lage, täglich zwölf Güterzüge abzuwickeln. Das System gilt als das modernste in Deutschland.

Von Peer Hellerling