Hannover

Die Corona-Beschränkungen nehmen zu, die Infiziertenzahlen allerdings nicht ab – ganz im Gegenteil. „Derzeit sind 20 Prozent der Abstriche bei uns positiv, vor wenigen Wochen waren es nur rund 5 Prozent“, sagt Peter Essmann, Allgemeinmediziner aus der Oststadt. Ob dieser Anstieg noch mit den Feiertagen in Verbindung steht oder auf die Ausbreitung des mutierten Coronavirus zurückzuführen ist, kann Essmann nicht eindeutig sagen. „Belegbare Zahlen für Letzteres gibt es noch nicht“, sagt eine Sprecherin des Hausärzteverbandes. Mediziner Essmann vermutet allerdings, dass die weitaus ansteckendere Virusvariante aus Großbritannien durchaus auch in Hannover angekommen sein könnte. Die aktuelle Entscheidung aus Berlin, die Mittwoch im Kabinett beschlossen werden soll, eine konsequente Sequenzierung – also Überprüfung – aller positiven Proben auf Mutationen anzuordnen, dürfte bald mehr Gewissheit zu dieser Fragestellung geben.

Prüfung der Positivproben wird Pflicht

Denn nachweisbare Anhaltspunkte zur Virusveränderungen hat auch das Gesundheitsamt bislang nicht. „Aktuell sind dem Gesundheitsamt keine Fälle bekannt. Bei Verdachtsfällen konnte das Amt die Sequenzierung von Proben jedoch in Auftrag geben“, sagt Regionssprecherin Sonja Wendt. Das wird nun zur Laboruntersuchung dazugehören. Angesichts der vermehrten Corona-Diagnosen in den Hausarztpraxen treibt Mediziner Essmann allerdings auch um, dass für das Praxispersonal eine Impfung noch in weiter Ferne liegt. „Wir sind definitiv eine Risikogruppe und würden uns wünschen, genauso wie das Personal in den Kliniken zeitnah mit Impfstoff versorgt zu werden“, sagt Essmann.

Hausärzte als Risikogruppe

Aktuell gehe es darum, dass in seinem Lister Hausärztezirkel von 22 Kollegen zunehmend Unruhe auftritt. Der Grund: „Wir als Hausärzte, die neun von zehn Covid-19 Patienten diagnostizieren und betreuen, werden von der Politik offenbar gar nicht ernsthaft wahrgenommen,“ so Essmann. Er denke dabei auch nicht zuletzt an den Schutz des Personals, das täglich einer Infektionsgefahr ausgesetzt werde. „Viele Patienten tragen das Virus ja auch ohne Symptome zu uns in die Praxen. Wir sind hier die Speerspitze“, so der Hausarzt. Und es werde immer gefährlicher. „Auch, da das Virus ja offensichtlich ansteckender wird.“ Nach der Verordnung des Bundes wird das medizinische Fachpersonal in einer zweiten Priorisierungsgruppe geimpft – was noch Wochen dauern kann.

Den Impfstoff in den Praxen zu lagern, darin sieht Essmann kein Problem. Das Biontech-Vaccin bliebe laut Herstellerinformation nach Auftauen bei normaler Kühlschranktemperatur 120 Stunden stabil, der von Moderna sogar 30 Tage. „Für mich als Vielimpfer wäre es daher kein Problem, mit meiner Kollegin an ein bis zwei Tagen alle 22 Ärzte unserer Gruppe plus das Personal sachgerecht durchzuimpfen.“ Aber auch das bleibt Theorie – solange der Impfstoff limitiert ist, wird es auch keine Ausweitungen der Impfgruppen geben können.

Von Susanna Bauch