Neue Zahlen - Mehr Einwohner, mehr Jobs, mehr Studenten: Die Region Hannover boomt Erstmals haben mehr als 500.000 Menschen in der Region Hannover einen sozialversicherungspflichtigen Job – einen Rekord gibt es auch bei der Zahl der Studierenden an den Hochschulen. Fast zehn Prozent der Bevölkerung studieren oder machen eine Ausbildung. Das geht aus den jüngsten Statistiken der Wirtschaftsförderung hervor.

In der Region arbeiten so viele Menschen wie nie zuvor. Einer der größten Arbeitgeber ist VW Nutzfahrzeuge in Stöcken. Quelle: Marta Krajinović