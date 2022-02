Hannover

Über Fachkräftemangel klagen öffentliche Verwaltungen seit vielen Jahren – aber jetzt wird es ernst. Bei der Stadt Hannover sind 12 Prozent der Stellen unbesetzt. Im Bauamt liegt die Quote sogar bei fast 20 Prozent. Jetzt geht es nicht mehr nur darum, dass Hannoveraner wochenlang auf einen Termin im Bürgeramt warten müssen, sondern um schmerzhafte Verzögerungen bei Bauvorhaben. Es kann nicht sein, dass Bäder schließen müssen, weil Ingenieure fehlen, um notwendige Sanierungen zu planen. Aber warum wollen eigentlich so wenige Techniker, Ingenieure und Architekten bei der Stadt Hannover arbeiten – oder bei irgendeiner anderen in der Region?

Geregelte Arbeitszeit, weniger Stress – und weniger Gehalt

Früher galt der Grundsatz: Wer im öffentlichen Dienst beschäftigt ist, bekommt zwar weniger Gehalt, hat aber einen sicheren Arbeitsplatz, geregelte Arbeitszeiten und weniger Stress. Der Grundsatz gilt auch heute noch, er beschreibt aber nicht mehr eine attraktive Alternative zur privaten Wirtschaft.

Sichere Arbeitsplätze auch in Unternehmen

Auch in Unternehmen können gut ausgebildete Fachkräfte inzwischen davon ausgehen, dass ihnen nicht so schnell gekündigt wird. Die Auftragslage in der Baubranche ist gut, Fachkräfte sind auch in der freien Wirtschaft begehrt. Firmenchefs versuchen folglich, erfahrene Mitarbeiter zu halten. Zwar ist es immer noch so, dass in kleinen Ingenieurbüros bisweilen Überstunden angehäuft werden und Arbeit an Wochenenden kein tabu ist. Grundsätzlich aber gehört ein angemessenes Austarieren von Arbeit und Freizeit – die sogenannte Work-Life-Balance – für viele Firmen zum Standard.

Wenn also der Arbeitsplatz bei einer privaten Firma ähnlich sicher ist wie in einer Verwaltung, und sich auch der Stress in Grenzen hält, aber die Bezahlung deutlich höher liegt, wohin schicken Uni- und Hochschulabsolventen also ihre Bewerbungen? Die Frage ist rhetorisch.

Zu viel Bürokratie, zu wenig Flexibilität

Es sind im Grunde die bekannten Hemmnisse einer Verwaltung, die qualifizierte Kräfte davon abhalten, ihr berufliches Glück bei der Stadt zu suchen: Zu viel Bürokratie, zu wenig Flexibilität. Warum müssen die meisten Stellenbewerber einen Verwaltungslehrgang absolviert haben, um eine Chance bei der Stadt zu bekommen? Damit wird Quereinsteigern faktisch die Tür vor der Nase zugeschlagen. Warum herrscht beim Aufstieg in höhere Gehaltsgruppen noch immer das Senioritätsprinzip? Ehrgeizige und leistungsstarke Nachwuchskräfte werden sich mit bloßer Warterei nicht zufriedengeben.

Stadt hat ein Imageproblem

Und dann hat die Stadt Hannover im Besonderen noch ein Imageproblem. Es ist nicht „sexy“ als Architekt in einem Gebäude wie dem Bauamt zu arbeiten, dessen Fassadenteile abzustürzen drohen und das seit Jahren eingerüstet ist. Und Spaß dürfte es auch nicht machen, jeden Tag in der Bauruine des Ihme-Zentrums das Büro aufzusuchen.

Die Stadtspitze hat es nicht allein in der Hand, die Arbeit bei der Verwaltung attraktiver zu machen. Die entscheidenden Stellschrauben werden im Tarifvertrag gedreht, und da müssen die Tarifpartner in den nächsten Verhandlungen mehr bewegen. Die Rathausführung kann aber für ein attraktives Arbeitsumfeld sorgen und sollte Ermessensspielräume in Bewerbungsverfahren kreativer nutzen.

Von Andreas Schinkel