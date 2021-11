Hannover

Um in der Region Hannover mehr Menschen schneller zu impfen, will die Region Hannover die Zahl der mobilen Impfteams auf 32 verdoppeln. Das hat Regionspräsident Steffen Krach (SPD) am Dienstagmorgen nach dem Impfgipfel der Region am Montagabend angekündigt. Einen entsprechenden Vorschlag will Krach der Regionsversammlung machen.

„Müssen Impfquote erhöhen“

„Allen Beteiligten ist bewusst, dass wir sowohl die generelle Impfquote als auch die Anzahl der Booster-Impfungen - insbesondere für die über 70-Jährigen und Risikopatienten - erhöhen müssen“, sagte er. Krach will die Beratungen mit den Kliniken, Ärztinnen und Ärzten sowie anderen Beteiligten fortsetzen. Außerdem will der Regionspräsident in dieser Woche mit Hilfsorganisationen sprechen.

An der Videokonferenz hatten 34 Vertreter des Landes, der Region, von Krankenhäusern, Apotheken und Ärzteverbänden teilgenommen. Ziel des Treffens war es, nach Wegen zu suchen, wie möglichst viele Menschen zu einer Erst- und Zweit- als auch zu einer Auffrischungsimpfung bewegt werden können.

Erst in der vergangenen Woche waren die Planungen für eine Verdoppelung der mobilen Impfteams in der Region von 8 auf 16 angelaufen. Dafür suchen die Johanniter nach Personal. Die mobilen Teams sind in der Region unterwegs und bieten Impfungen an unterschiedlichen Orten an, etwa auf Plätze oder vor größeren Institutionen wie etwa der Leibniz-Uni. Zudem sind sie in den neu eröffneten stationären Impfzentren im Einsatz.

Dieser Text wird aktualisiert.

Von Mathias Klein