Der Flughafen Hannover braucht 60 Millionen Euro, um die Corona-Krise durchzustehen. Die Grünen im Rat überlegen, ob sie die geplante Bürgschaft der Stadt mit Auflagen verknüpfen. Im Gespräch sind etwa höhere Gebühren für die umstrittenen Nachtflüge. Die HAZ-Leser begrüßen die Idee.

Leserin Doris Figiel : Schlafmangel schadet

Seit Jahren nimmt der Nachtflugverkehr am Flughafen Hannover-Langenhagen exorbitant zu. Wilfried Engelke von der FDP bezeichnet das als ein „Alleinstellungsmerkmal“ und ist dafür, dass es weiter einen 24-Stunden-Flugbetrieb gibt. Ich schlage Herrn Engelke vor, sich in der Nacht alle zehn bis 15 Minuten von seinem Wecker wecken zu lassen, dann weiß er, worüber wir Anlieger aus dem Norden von Hannover klagen.

Es gibt sehr viele Untersuchungen, die belegen, wie schädlich mangelnder Schlaf ist. All diese Erkenntnisse werden ignoriert, weil die „Wirtschaftlichkeit“ als einziges Kriterium eine Rolle spielt. Dabei sollten auch Zahlen eine Rolle spielen: 2018 gingen die meisten Passagierflüge nach Palma de Mallorca. Müssen Urlauber wirklich nachts um 3 Uhr fliegen? Außerdem sollte es klar sein: Wann will der Flughafen die 60 Millionen Euro, die er jetzt braucht, zurückzahlen? Was muss im Ernstfall jeder Bürger Niedersachsens für die Rettung der Flughafengesellschaft bezahlen? Doris Figiel, Isernhagen

Leserin Anne Dalig : Bedingungen sind unabdingbar

Nachdem die Flugreisen durch das Covid-19-Virus massiv eingebrochen sind, benötigt der Flughafen Langenhagen finanzielle Hilfe. Die Anteilseigner sollen mit Bürgschaften helfen. Allerdings sollen diese nicht mit Bedingungen verbunden sein. Warum eigentlich nicht?

Ein Großteil der Nachtflüge und ebenfalls der Flüge in den frühen Morgenstunden sind Urlaubsflüge zu Billigpreisen, diese fallen nun weg. Auch die Kurzstreckenflüge werden derzeit zugunsten von Bahnfahrten stark reduziert. Da ist es doch nur logisch zu überlegen, ob eine Nachtflugerlaubnis noch zeitgemäß ist. Diese Forderung wird aber regelmäßig mit dem Hinweis auf Verlust von Arbeitsplätzen verworfen. Eine Strategie, Änderungen vorzunehmen und damit Klimaschutzziele zu erreichen, sehe ich nicht. Und deshalb sind „Bedingungen“ beim Erteilen einer Bürgschaft unabdingbar und helfen beim Umdenken in Richtung Klimaschutz. Anne Dalig, Wunstorf

Leserin Doris Koch : Vorbild für einen ökonomischen Wandel

Der Vorschlag der Grünen, eine Bürgschaft zur Rettung des Flughafens Hannover mit ökologischen Auflagen zu verbinden, geht in die richtige Richtung und ist sehr zu begrüßen. Aufgrund der Dramatik des Klimawandels müsste doch inzwischen auch dem Letzten klar sein, dass ein „Weiter so“ gerade im Flugverkehr, als einem der stärksten Verursacher von CO2 in der Atmos- phäre, nicht mehr zu verantworten ist. Die coronabedingte Zwangspause bedeutet eine Chance auf einen Neuanfang mit deutlich weniger Inlandsflügen und touristischen „Billigflügen“, nicht nur am Flughafen Hannover. Einnahmeausfälle können dabei durch höhere Preise ausgeglichen werden. Solange die Wirtschaftlichkeit und Konkurrenzfähigkeit eines Flughafens davon abhängt, Flüge möglichst billig anzubieten, macht das jeden Fortschritt im Sinne des Klimaschutzes unmöglich!

Eine Verringerung der Anzahl der Nachtflüge als Folge einer Gebührenanhebung würde zudem eine enorme Erleichterung für Tausende von Hannoveranern bedeuten, die unter dem nächtlichen Fluglärm leiden. Sollten die Anteilseigner dem Vorschlag der Grünen entsprechen, wäre dies ein deutliches Zeichen für ein Bekenntnis zu mehr Klimaschutz. Der Flughafen Hannover könnte ein national und international viel beachtetes Vorbild für einen ökologischen Wandel im Flugverkehr darstellen. Doris Koch, Hannover

Leserin Liane Heinze : Leere Worthülsen braucht niemand

Ohne jeden Zweifel stellt sich in der Luftfahrt inklusive der Flughäfen wie in jedem anderen Wirtschaftszweig die Frage, welchen Beitrag sie zum Klimaschutz leisten können. Entsprechende Instrumente dazu werden bereits genutzt, weitere werden hinzukommen, wenn technische Lösungen als sichere Alternativen zur Verfügung stehen.

Eines verbietet sich aber von selbst: sich als Partei in Zeiten einer Pandemie auf diese unseriöse Weise ins Gespräch zu bringen. Zur Erinnerung: Der Luftverkehr weltweit ist innerhalb weniger Wochen sozusagen von hundert auf null gefallen. Entsprechend gefährdet sind alle am Luftverkehr involvierten Unternehmen. Bundesweit hängen daran mehr als 150 000 Arbeitsplätze, in Niedersachsen sind es mehrere Zehntausend. Wer sich als Partei in der Opposition statt in der Regierungsverantwortung befindet, sollte daher erst recht konstruktive Vorschläge machen, ohne den Standort zu gefährden.

Wer am Ende dieser pandemischen Lage keinen Arbeitsplatz mehr hat, braucht vorher keine Floskeln zum Klimaschutz aus der Parteienlandschaft. Was wir brauchen, sind verantwortungsvolle Parlamentarier, Wissenschafts-, Forschungs- und Wirtschaftsfachleute. Alle zusammen können das bewirken, was entscheidend sein wird für die Zukunft: Erhaltung der Wirtschaftsstandorte mit den entsprechenden Arbeitsplätzen, Entwicklung innovativer Technologien und daraus resultierend einen besseren Klimaschutz.

Was niemand braucht, sind leere Worthülsen und Forderungen aus grüner Vergangenheit. Die Zeiten sind schwer genug und erfordern einen verantwortungsvollen Blickwinkel auf das Land. Für Niedersachsen ist der Flughafen essenziell, entbehrlich sind jedoch die vielen kleinen kostspieligen „ Flugplätze“ quer durch das Land. Ein lohnendes Feld für Oppositionsparteien! Liane Heinze, Neustadt

Leser Klaus Millhahn : Nicht herabwürdigen

Was für Wilfried Engelke und die FDP „konkurrenzfähig bleiben“ bedeutet, ist ein Eintreten für das skrupellose Ausscheren Hannovers aus dem gesellschaftlichen Konsens über Regeln, die inzwischen für alle Flughäfen „im gesamten norddeutschen Raum“ gelten. Die Klientel, für die die FDP eintritt, ist sehr überschaubar. Die große Mehrheit der Menschen in unseren Ländern erwartet von Politik und Unternehmen, dass sie mit ihren Entscheidungen und Konzepten konkurrenzfähig werden im Ringen um eine klimagerechte Zukunft.

Der VW-Konzern bekommt nach all den bisherigen Strafen einen Zahlungsbefehl von bis zu einer Milliarde Euro wegen der Verfehlung der CO2-Auflagen in 2020 – zu Recht. Nur für den Flughafen Hannover soll laut Stimmen aus dem „Betrieb“ des Flughafens eine zukunftsgerichtete Maßnahme gefährlich, nicht zielführend, ökologisch verfehlt sein?

Ich empfinde es als arrogant, den Ruf nach einer Neuausrichtung als gut gemeinte, aber schädliche Ratschläge herabzuwürdigen. Die Umsatz- und Beschäftigungszahlen all der Flughäfen mit Nachtflugverbot sprechen eine ganz andere Sprache. Das ist durch unabhängige Wirtschaftsprüfungen eindeutig belegt. Die Einschätzung der HAZ bezüglich „der mehrheitlichen Zustimmung des Landes“ zu der Bürgschaft trifft sicher zu. Vermutlich ganz im Sinne vom FDP-Fraktionschef: ohne Auflagen! Klaus Millhahn, Garbsen

