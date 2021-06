Mehr Leben in der Stadt: Taxis in Hannover weiten Betrieb aus

Hannover

Angesichts des starken Rückgangs bei der Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus steigt die Zahl der Taxis, die in Hannover unterwegs sind. Nach Angaben des Geschäftsführers von „Hallo Taxi“, Wolfgang Pettau, wird nach und nach die Einsatzdauer der Fahrzeuge gesteigert. Von den 583 Taxis in Hannover seien derzeit etwa 95 Prozent unterwegs, allerdings nicht rund um die Uhr.

Taxi-Chef kritisiert Moia

Die Wagen seien derzeit jeweils mindestens acht Stunden unterwegs, berichtet Pettau; bei einer Auslastung wie vor der Pandemie wären fast 100 Prozent der vorhandenen Fahrzeug bis zu 20 Stunden auf der Straße. Im Januar auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie seien zeitweise nur rund 100 Taxis im Einsatz gewesen. Pettau und sein Co-Geschäftsführer Sven-Marcus Fürst hoffen jetzt auf mehr Veranstaltungen in Hannover, dann werde auch Hallo Taxi das Angebot erweitern.

Der Hannover-Newsletter der HAZ Mit dem HAZ Hannover-Update erhalten Sie jeden Morgen gegen 6 Uhr alles Wichtige aus der Landeshauptstadt und der Region Hannover per E-Mail in Ihrem Postfach – ausgewählt von Ihrer HAZ-Redaktion. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Pettau erinnerte an den „Winterskandal“ bei der Üstra im Februar, als auf vielen Linien tagelang keine Stadtbahn unterwegs gewesen sei. „Wir waren damals die einzigen Anbieter in Hannover, die für eine durchgehend flexible Mobilität gesorgt haben“, betonte Pettau. Er kritisierte den Fahrdienstleister Moia, der alle Fahrzeuge stillgelegt habe. Es sei auch kein fairer Wettbewerb, „wenn sich Moia die Rosinen aus dem Beförderungskuchen herauspickt, während das Taxigewerbe, unter anderem der Betriebs- und Beförderungspflicht uneingeschränkt“ weiter gefahren sei. „Hier würde sich Hallo Taxi mehr Chancengleichheit wünschen“, betont Pettau.

Moia startet am 1. Juli

Vor rund drei Wochen hatte Moia nach monatelanger Corona-Pause angekündigt, seinen Fahrdienst in Hannover wieder aufzunehmen. Das Unternehmen will seine Fahrzeuge ab dem 1. Juli wieder auf die Straße schicken, allerdings nur nach und nach. „Angesichts des rückläufigen Infektionsgeschehens haben wir uns entschieden, den Betrieb in Hannover Schritt für Schritt und mit Bedacht wieder hochzufahren“, sagt Moia-Chef Jens-Michael May.

Zum Start des Services will Moia zunächst bis zu 40 seiner Elektrofahrzeuge einsetzen und die Flottengröße flexibel der tatsächlichen Nachfrage anpassen. Die Fahrzeuge werden wie bereits vor der Corona-Pause von Montag bis Sonnabend ab 14 Uhr starten. An Sonn- und Feiertagen ist der Fahrdienst zwischen 10 und 22 Uhr verfügbar. Die Wagen werden maximal vier Einzelpersonen zugleich mitnehmen. Als geschlossene Gruppe können bis zu sechs Personen mitfahren.

Von Mathias Klein