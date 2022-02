Hannover

Die Corona-Krise insgesamt und speziell die ungewisse Entwicklung des Trends zum Homeoffice schlägt jetzt auch auf den Markt der Büroimmobilien durch. Der Leerstand wächst, vor allem potenzielle Großmieter zögern derzeit Vertragsabschlüsse hinaus. Dagegen boomt die Nachfrage nach Logistikimmobilien – was kurioserweise zu ökologischen Vorteilen führt.

„Krise geht nicht spurlos an der Region vorbei“

Bei der Vorlage des jüngsten Immobilienmarkt-Zwischenberichts am Montag unterstrich Regionswirtschaftsdezernent Ulf-Birger Franz, dass der Wirtschaftsraum insgesamt bislang stabil reagiere. „Zwar geht eine weltweite Gesundheits- und Wirtschaftskrise auch an der Region Hannover nicht spurlos vorbei, aber der Büro- und Logistikimmobilienmarkt sind hier sehr robust aufgestellt“, sagte Franz.

Der Büromarkt gilt allgemein als Indikator für die Wirtschaftsentwicklung der Zukunft: Wenn Firmen mit Wachstum rechnen, benötigen sie mehr Flächen, weshalb die Immobilienbranche mehr baut. Und umgekehrt. Derzeit aber ist alles ungewiss. Niemand kann mit Sicherheit sagen, wie sich die Pandemie insgesamt, aber auch speziell die Lieferkettenprobleme, Energiepreise und Nachfrage entwickeln. Hinzu kommt die Unsicherheit, wie stark sich die Arbeitsplatzsituation wieder normalisiert, wenn das Homeoffice nicht mehr aus gesundheitlichen Gründen nötig ist.

Leerstand bei Büros steigt auf 4 Prozent

Die Zahlen der Bürobranche spiegeln diese Unklarheiten. Der Leerstand, in Hannover sonst traditionell gering, ist im vergangenen Jahr um weitere 0,7 Prozentpunkte auf 4 Prozent gestiegen. Die Nachfrage nach Büroflächen, also Kauf, Neubau und Mietverträge, sank um 10.000 Quadratmeter (7 Prozent) zum Vorjahr auf 135.000 Quadratmeter. Das fünfjährige Mittel liegt bei 160.000 Quadratmetern.

Noch ein geplanter Neubau: Das Unternehmen BOB aus Aachen will ein Bürohaus am Fischerhof bauen. Der erste Bauabschnitt ist noch nicht gestartet – allerdings nicht nur wegen zögernder Vermietung, sondern wegen Problemen im Untergrund. Quelle: BOB/Agsta-Architekten (Visualisierung)

Im Vergleich zu deutschen Immobilienmetropolen wie Berlin, München, Frankfurt und Hamburg allerdings entwickele sich Hannover sehr stabil, sagt Andreas Schulten vom Beratungsunternehmen Bulwien-Gesa, das die Region beim Immobilienmarktbericht unterstützt. In vielen dieser Städte lägen die Büromarktumsätze „im zweiten Pandemiejahr trotz Erholungstendenzen noch rund ein Viertel unter den alten Bestmarken“.

Büro-Mietpreise steigen nur in Randlagen

Die Büromietpreise haben sich in Spitzenlagen nicht verändert, sie liegen weiterhin bei 18 Euro pro Quadratmeter. Die Spitzenmieten am Cityrand und an den Ausfallstraßen allerdings kletterten trotz der Krise um 70 Cent auf 16 Euro.

Bei den Logistikimmobilien hingegen stärkt die Krise die Nachfrage, wie Hannovers Wirtschaftsdezernentin Anja Ritschel herausstellt. Das liege auch daran, dass einheimische Hersteller wieder zunehmend Lagerkapazitäten aufbauten, um weniger abhängig von globalen Lieferketten zu sein.

Rekord bei Logistikimmobilien

Die Flächenumsätze mit Logistik- und Industrieimmobilien stiegen im Vorjahr um 4 Prozent auf 425.000 Quadratmeter Hallenfläche – erneut ein Rekord. Weil die Nachfrage immer weiter steigt, gibt es nicht mehr genug Platz für Neubau. Deshalb seien Projektentwickler zunehmend bereit, bestehende Flächen weiterzuentwickeln. Das sei auch in Hinblick auf Flächenverschwendung besser, als ständig „nur neue Gewerbeflächen auf der grünen Wiese auszuweisen“, sagt Ritschel.

Von Conrad von Meding